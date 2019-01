Föräldrar. Man älskar dem. Man står inte ut med dem. Man har deras näsa.

Hur man än vrider och vänder på det, så kan nog de flesta av oss känna igen att relationen till ens föräldrar är... komplicerad. Och det är inte alltid helt enkelt att umgås med dem.

En person som kände väldigt starkt kring just att umgås med sina föräldrar var en 23-årig fransk student från Rennes. Han var nämligen så otaggad på besök från sina föräldrar att han ringde in med ett falskt bombhot gällande planet som hans föräldrar satt på. Allt för flyget skulle ställas in enligt AP.

Vände på planet

En fransk student fick ett helt flyg att vända. Foto: Shutterstock

Och visst fick han som han ville, på sätt och vis i alla fall. När informationen nådde piloten på flyg EZY4319 från Lyon till Rennes så bestämde man att ta det säkra före det osäkra och vända på planet.

Men det tog inte lång tid innan polisen hade spårat det anonyma tipset till 23-åringen. Mannen omhändertogs av polis och kommer att behöva befinna sig i rätten den 21 maj. Han står anklagad för att ha gett "falska nyheter som komprometterade säkerheten för ett flygplan under färd".

Kan få betala 778 000 kronor i böter

Okej. Men vad har han att se fram emot om han döms för brottet? Ett minst sagt saftigt straff, med upp till fem år i fängelse och böter på 75 000 euro, vilket motsvarar cirka 778 000 svenska kronor, enligt VG.

