Syriska styrkor bekräftar: IS sista fäste har besegrats 173 Reaktioner

| 23/03/2019 08:55 Nyheter23/03/2019 08:55

Tidigt under lördagsmorgonen kom det in uppgifter om att IS sista fäste i Syrien ska ha besegrats. Uppgifterna har bekräftats av en talesperson från den kurdiskledda, USA-stödda, SDF-alliansen.

