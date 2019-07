Carla Louise Evans, från South Whales, skickade i november 2018 in en ansökan till välgörenhetsorganisationen "Wish for a wedding". En organisation som sponsrar fem till tio bröllop varje år för människor som är dödssjuka. Till dem påstod Evans att hon var sjuk i cancer och snart skulle dö, tillsammans med en önskning om att hennes bröllop skulle betalas.

Men Evans hade inte cancer.

Behövde endast betala bråkdel själv

Evans behövde endast betala 500 dollar, motsvarande 4713 kronor, för hennes drömbröllop. Resterande 15 000 dollar betalade en välgörenhetsorganisation som trodde att Evans hade cancer.

I sin ansökan till organisationen skrev Evans att hon hade både urinblåsecancer och leversvikt, något som innebar att hon bara hade några månader kvar att leva enligt henne.

Välgörenhetsorganisationen har dock som rutin att kontrollera alla uppgifter som kommer in till dem. När de kontaktade det sjukhus som Evans hade nämnt i sin ansökan uppdagades det att hon inte alls var sjuk. Något som hon nu kan få fängelsestraff för.

Riskerar fängelse

Evans skev inte endast en falsk ansökan, hon förfalskade även en läkares signatur. Något som till slut tog henne till rättegång. Där erkände Evans sitt brott och riskerar nu sex månader till tre års fängels, skriver DailyMail.

