Kvinna smittade fem personer med coronaviruset – utan symtom

I december 2019 bröt coronaviruset ut i kinesiska Wuhan.

Totalt har smittan infekterat fler än 77 000 personer och tagit mer än 2300 liv.

Samtidigt finns det mycket som vi inte vet om sjukdomen, däribland om viruset kan spridas från personer som inte uppvisar några symtom.

Nu har dock en kinesisk kvinna börjat ge svar på just den frågan.

Kvinnan kan ändra synen på sjukdomen

Den 20-åriga kvinnan ska ha rest från Wuhan, coronavirusets epicentrum, till Anyyang i norra Kina för att hälsa på släktingar.

Helt utan symtom ska hon sedan ha smittat fem stycken familjemedlemmar.

Enligt kinesiska forskare kan det här innebära att viruset även kan spridas från personer utan symtom.

– Forskare har frågat om du kan ha den här infektionen och inte vara sjuk. Svaret är tydligen ja, säger William Schaffner, expert inom smittsamma sjukdomar vid Vanderbilt universitetet, till Reuters.



Kvinnans fall har sedan dess blivit en del av en studie som publicerats i The Journal of the American Medical Association.

Längre inkubationstid för viruset

Samtidigt visar ett annat fall att tiden mellan smittotillfället till sjukdomen bryter ut kan vara längre än vad man tidigare trott.

Detta då en 70-årig man från Hubeiprovinsen i Kina ska ha blivit smittad och uppvisat symtom först 27 dagar senare.

Tidigare har man trott att inkubationstiden varit omkring 14 dagar, rapporterar Reuters.

