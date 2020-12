102-åriga Angelina är frisk från covid-19 – för andra gången

Angelina Friedman har varit med om mycket under sitt 102-åriga liv.

New York-bon hade en tuff start från första början. Hon föddes ombord ett skepp med immigranter från Italien på väg till USA. Mamman dog under förlossningen. Året var då 1918, alltså mitt under spanska sjukan-pandemin. Sedan dess har Freidman överlevt bröstcancer och nu också corona – två gånger.

NBC rapporterar att Friedman först smittades med covid-19 i mars. Hennes dotter Joanne Merola säger att alla blev förvånade när mamman testade positivt.

– Första gången hade hon inte riktigt symptom. Det värsta symptomen var att hon hade feber i ungefär tio dagar, säger Joanne Merola.

I april kunde man konstatera att 102-åringen var frisk och inte längre bar på viruset.

Blev sjuk igen

Men i oktober, precis före hennes födelsedag nummer 102, slog viruset till igen. Och den här gången blev symptomen mer märkbara.

– Hon hostade, var slö och fick feber igen, säger dottern.

Angelina Friedman isolerades på äldreboendet där hon bor, och fick behandling. Och förra månaden kom glädjebeskedet: hon hade övervunnit sjukdomen ännu en gång.

Angela Friedman. Foto: North Westchester Restorative Therapy & Nursing Center

Joanne Merola säger att hennes mamma är glad och full av livslust – under det senaste telefonsamtalet pratade de om virkning i över 30 minuter. Merola tror att mammans historia kan vara en inspiration för andra:



– Min mamma har varit med om så mycket i livet. Du kan inte bara ge upp. Du måste kämpa. Min mamma har en vilja att leva som jag aldrig har sett tidigare, säger hon till NBC.

LÄS MER:

Därför har du fått corona – men inte din partner



Bush, Clinton och Obama kommer vaccineras i TV



Så ska regeringen få svenskarna att vaccinera sig