Redan under sin första kväll som USA:s president tog Joe Biden 17 nya beslut, varav hälften handlade om att ta tillbaka Donald Trumps tidigare beslut - något som Nyheter24 tidigare rapporterat om. Nu har Biden tagit ytterligare ett beslut som strider mot Trumps tidigare ställningstaganden.

Bidens beslut gäller en ny 20-dollarssedel som är tänkt att prydas av slaverimotståndaren och aktivisten Harriet Tubman. Därmed är beslutet historiskt - Tubman blir nämligen den andra kvinnan och den första svarta kvinnan att tryckas på en amerikansk sedel.

Obamas initiativ att ersätta Jackson

Barack Obama. Foto: Matt Rourke/TT

Det var den tidigare presidenten Barack Obama som, under sin tid i Vita huset, tog initiativ till att ersätta USA:s sjunde president Andrew Jackson med Tubman på sedeln, vilket Nyheter24 rapporterade om 2016. Jackson, som var president mellan 1829 och 1837, var en öppen förespråkare för slavhandel och tjänade själv stora pengar som slavägare.

Av dessa skäl föreslog Obamaadministrationen att Jackson skulle ersättas med Tubman som istället är en historisk anti-slaveriaktivist, vars engagemang i nätverket "Det underjordiska nätverket" tros ha räddat livet på hundratals svarta slavar i USA.

Trump: "Ren politisk korrekthet"

Donald Trump. Foto: Andrew Harnik/TT

Obamas initiativ blev aldrig till verklighet under hans tid i vita huset och när Trump kom till makten las idén på is. Trump, som enligt CNN placerade ut en blomsterkrans på Jacksons gravsten under sin femte dag som president och som hade hans porträtt upphängt i Ovala rummet, var skeptisk till idén att låta Tubman tryckas på amerikanska pengar.



— Det är ren politisk korrekthet, sa Trump om initiativet under en livesändning hos NBC:s Today Show.

Samtidigt hyllade han Jackson som en president med "enorm framgång".

Biden vill skynda på processen

Harriet Tubman. Foto: Harvey B. Lindsley/TT

Men nu har alltså Biden och hans administration tagit beslutet att Tubman ska pryda en ny 20-dollarssedel. Enligt Jen Psaki, pressekreterare vid Vita huset, försöker finansdepartementet att "utforska sätt för att kunna påskynda processen".

— Det är viktigt att våra pengar reflekterar vår historia och vårt lands mångfald, sa Psaki till amerikanska reportrar under måndagen.

