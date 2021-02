Den 25 maj 2020 mördades den svarte mannen George Floyd, 46 år, under ett polisingripande i Minneapolis. Läs mer om det här.

Black lives matter-demonstration i Turin. Foto: Michele D'Ottavio/Alamy/Stella Pictures

"I can't breathe", vilket var några av Floyds sista ord i livet, har sedan hans död blivit synonymt med Black lives matter-rörelsen och de protester som rörelsen lett världen över.



Men nu har Floyds död, och hans bevingade ord, blivit föremål för ett hån, som spridits bland amerikanska poliser vid Los Angeles Police Department.

Hånet: "You take my breath away"

Foto: John Minchillo/AP/TT

En anställd vid Los Angeles Police Department (LAPD) framförde ett internt klagomål efter att ett alla hjärtans dag-kort cirkulerat bland poliser vid myndigheten. På kortet fanns, enligt The New York Times, en bild på Floyd – tillsammans med texten "you take my breath away".

En intern utredning inledd

Sedan klagomålet framfördes till polismyndigheten har en intern utredning tillsatts för att undersöka huruvida kortet skapats av en anställd vid LAPD och ifall anställda spridit kortet vidare.

Michel Moore, polischef vid LAPD. Foto: Mark J. Terrill/TT

"Vid denna tidpunkt har myndigheten inte identifierat några faktiska spridningar av kortet på arbetsplatsen eller identifierat att det faktiskt skulle vara en anställd som skapat kortet", skrev LAPD i en tweet under gårdagen.

Samtidigt betonar de att utredningen fortfarande pågår och att de har "en nolltolerans mot den här typen av beteende".



