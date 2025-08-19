Astronomers fantastisk upptäckt i rymden – det vet man

Rymden för många är häpnadsväckande och otroligt spännande. Det finns till och med dem som ägnar hela sina liv åt att studera rymden och vårt solsystem.
Rymden expanderar ständigt
Rymden expanderar ständigt, vilket är resultatet av "Big Bang", det vet vi genom att ha observerat avståndet mellan galaxer och jämfört det över tid. Den del av rymden vi kan se från jorden har en diameter på cirka 90 miljarder ljusår, och vad som finns bakom det observerbara universumet vet vi inte.
Men nya observationer har hittat förbindelser mellan oss och äldre stjärnor. Man har nämligen hittat en märklig kosmisk kanal som binder oss samman, vilket även Earth.com rapporterat om.
Kan ha bildats tunnlar till andra stjärnor
Astronomer från Max Planck-institutet har efter år av noggrann kartläggning kunnat hitta en kanal av het plasma med låg densitet som sträcker sig ut från vårt solsystem, vilket kan ha bildat en slags tunnel i rymden mot avlägsna konstellationer och stjärnor.
Upptäckten bekräftades med hjälp av data från eRosita-instrumentet, ett slags instrument med röntgenstrålar. Fyndet har delats i en artikel publicerad i tidskriften "Astronomy & Astrophysics", skriver Earth.com.
Behövs ytterligare analyser för att förstå allt
Genom att jämförs ny data från eRosita med äldre data från Rosat, en annan röntgenundersökning, kunde astronomerna kartlägga en mer detaljerad bild av vårt solsystem med flera tunnlar.
Man tror att den kan förbinda oss med äldre stjärnsystem, men man alla aspekter är inte förstådda ännu. Man behöver mer data och ytterligare analyser för att bättre förstå detta och hur det kan fortsätta utvecklas.