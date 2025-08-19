Nyheter24
Astronomers fantastisk upptäckt i rymden – det vet man

Publicerad: 19 aug. 2025, kl. 16:00
Bilder på stjärnhimlen och jordklotet.
Astronomers fantastisk upptäckt i rymden – det vet man. Genrebilder. Foto: Pexels

Astronomer har med hjälp av flera röntgeninstrument hittat gas i rymden som skapat interstellär tunnlar mellan vårt solsystem och andra stjärnor.

Rymden för många är häpnadsväckande och otroligt spännande. Det finns till och med dem som ägnar hela sina liv åt att studera rymden och vårt solsystem.

Rymden expanderar ständigt

Rymden expanderar ständigt, vilket är resultatet av "Big Bang", det vet vi genom att ha observerat avståndet mellan galaxer och jämfört det över tid. Den del av rymden vi kan se från jorden har en diameter på cirka 90 miljarder ljusår, och vad som finns bakom det observerbara universumet vet vi inte.

Men nya observationer har hittat förbindelser mellan oss och äldre stjärnor. Man har nämligen hittat en märklig kosmisk kanal som binder oss samman, vilket även Earth.com rapporterat om.

Kan ha bildats tunnlar till andra stjärnor

Astronomer från Max Planck-institutet har efter år av noggrann kartläggning kunnat hitta en kanal av het plasma med låg densitet som sträcker sig ut från vårt solsystem, vilket kan ha bildat en slags tunnel i rymden mot avlägsna konstellationer och stjärnor.

Upptäckten bekräftades med hjälp av data från eRosita-instrumentet, ett slags instrument med röntgenstrålar. Fyndet har delats i en artikel publicerad i tidskriften "Astronomy & Astrophysics", skriver Earth.com.

Behövs ytterligare analyser för att förstå allt

Genom att jämförs ny data från eRosita med äldre data från Rosat, en annan röntgenundersökning, kunde astronomerna kartlägga en mer detaljerad bild av vårt solsystem med flera tunnlar.

Man tror att den kan förbinda oss med äldre stjärnsystem, men man alla aspekter är inte förstådda ännu. Man behöver mer data och ytterligare analyser för att bättre förstå detta och hur det kan fortsätta utvecklas.

