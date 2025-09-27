Drick detta dagligen för att minska risken för tarmcancer

En ny jättestudie visar att ett glas av en oväntad dryck om dagen kan minska risken för en av världens mest dödliga cancerformer – och effekten kan vara större än man tidigare trott.

Vad du häller upp i glaset kan spela en större roll för hälsan än du tror – särskilt när det gäller en av världens dödligaste cancerformer.

Forskare från bland annat Oxford University, USA och Nya Zeeland har gått igenom vad som kan vara den mest omfattande analysen hittills kring kost och tarmcancer. I centrum står 542 000 kvinnor, 97 olika livsmedel – och ett fynd som sticker ut, något som Illustrerad vetenskap rapporterar.

Mjölken kan spela en nyckelroll

Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen globalt – och bland de dödligaste. Forskarna har nu hittat ett möjligt samband mellan dagligt intag av vissa livsmedel och minskad risk att drabbas.

Bland fynden pekar forskarna särskilt ut en välkänd dryck: mjölk.

Att få i sig motsvarande ett glas om dagen – cirka 300 milligram kalcium – kan minska risken för tarmcancer med upp till 17 procent. Enligt forskarna är det sannolikt kalciumet i mjölken som ligger bakom effekten.

"Mejeriprodukter hjälper till att skydda mot tjock- och ändtarmscancer", skriver de i studien.

Dessa livsmedel kan öka risken

Förutom mejeriprodukter verkar även frukostflingor, frukt, fibrer och C-vitamin vara förknippade med lägre cancerrisk. Men alla fynd var inte lika positiva.

Livsmedel som processat kött och alkohol landade i den andra änden av skalan. Enligt forskarna ökade exempelvis ett glas vin om dagen risken för tarmcancer med 15 procent, medan 30 gram rött kött ökade risken med åtta procent.

Inte bara mejerier – kalcium verkar vara nyckeln

Forskarna såg även att det inte bara handlade om mjölk eller yoghurt – det var kalcium i sig som såg ut att göra skillnad. Resultatet väcker nya frågor om hur mineralet påverkar olika grupper i samhället.

"300 milligram kalcium per dag minskade tydligen risken för tarmcancer med nästan en femtedel", står det i studien.

Vad betyder det här?

Sambandet mellan kost och cancer är långt ifrån enkelt, men den nya studien ger en tydlig signal: vad vi äter – och dricker – kan påverka mer än vi tror. Om resultaten bekräftas i framtida forskning kan det förändra våra kostråd i grunden.