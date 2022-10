Allsvenskan spelarlöner 2022: IFK Värnamo – han tjänar mest

Lagkaptenen Fredrik Winsth drar in mest pengar i IFK Värnamo. Högerbacken har en inkomst på 1 062 600 kronor. Anfallsstjärnan Marcus Antonsson, som toppar klubbens skytteliga har en inkomst på 741 700 kronor. Hela listan med samtliga spelare hittar ni längre ner i artikeln.

Siffrorna visar inkomst av tjänst under föregående år 2021. Notera att vissa spelares inkomstuppgifter inte har kommit in till skatteverket därav saknas vissa uppgifter. Inkomstuppgifterna är all form av inkomst och inte bara det klubbarna betalar till spelarna. Vissa spelare kan även ha tillhört en annan svensk klubb under 2021 år därav fått sin inkomst därifrån.

De spelare där inkomsten är 0 kronor betyder antingen att:

Skattedeklarationen är inte helt färdigbehandlad av skatteverket

Spelaren är under 18 eller helt utan inkomst

Inte bosatta i Sverige under 2021

Lönelista IFK Värnamo

Netinho - inkomst: 0 kronor



Johan Kenneryd - inkomst: 27 700 kronor



Moonga Simba - inkomst: 31 000 kronor



Nils Wallenberg - inkomst: 84 000 kronor

Victor Larsson - inkomst: 152 900 kronor



William Kenndahl - inkomst: 185 800 kronor



Ajdin Zeljkovic - inkomst: 187 500 kronor



Felix Wennergrund - inkomst: 192 500 kronor



Charlie Vindehall - 234 000 kronor



Francis De Vries - inkomst: 285 000 kronor



Adam Lohikangas - inkomst: 300 800 kronor



Abdussalam Magashy - inkomst: 329 600 kronor



David Edvardsson - inkomst: 368 200 kronor



Victor Eriksson - inkomst: 377 100 kronor



Oscar Johansson - 377 400 kronor



Hampus Näsström - inkomst: 381 600 kronor



Edvin Becirovic - inkomst: 386 300 kronor



Robin Tihi - inkomst: 387 000 kronor



Bernardo Villar - inkomst: 628 400 kronor



Jonathan Rasheed - inkomst: 646 800 kronor

Marcus Antonsson - inkomst: 741 700 kronor



Freddy Winsth - inkomst: 1 062 600 kronor

Pilip Vaitsakhovich - inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas



Wanderson - inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas