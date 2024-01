Lagförslaget: Begränsa nya bilar till 130 km/h

I Kalifornien har man sett en kraftig ökning av dödsfall i trafikolyckor under de senaste åren. Från 2019 till 2022 steg antalet skadade i trafiken med 22 procent, och 4 400 dog på delstatens vägar under 2022.

Nu har senatorn Scott Wiener fått nog, och har lagt fram ett lagförslag om att begränsa toppfarten på alla nya bilar sålda i Kalifornien från 2027 och framåt, rapporterar The Drive.

Bilar ska max gå 130 km/h

Mer specifikt vill Wiener att bilarna inte ska kunna överstiga hastighetsbegränsningen med mer än 10 mph.

Då den högsta hastighetsbegränsningen i Kalifornien är 70 mph betyder detta att alla bilar skulle få en toppfart på 80 mph, motsvarande knappt 130 km/h.

Dessutom föreslår Wiener att begränsningen av bilarnas toppfart aktivt ska anpassas efter den aktuella hastighetsbegränsningen på den väg man kör, med hjälp av GPS.

Föraren ska kunna koppla ur systemet tillfälligt, men under vilka förhållanden föraren bör och får göra detta går man inte in på.

Vad händer med friheten?

– Det finns ingen anledning för någon att köra över 100 mph på en allmän väg, men under 2020 delade California Highway Patrol ändå ut över 3 000 böter för just det brottet, sade Scott Wiener under en presskonferens.

Att förhindra vårdslös fortkörning är ett vettigt sätt att förhindra dessa fullkomligt onödiga och hjärtekrossande olyckor, fortsatte Wiener.

Huruvida lagförslaget går igenom återstår att se. The Drive noterar att förslaget väcker uppenbara frågor om statens kontroll över invånarna, om de aktivt kan styra gaspedalen på privata bilar.

