Regeringens kritiserade skrotningspremie – så få har ansökt

Det är nu en vecka sedan startskottet för regeringens skrotningspremie, som ska få fler bilister att byta till elbil.

Premien ger den som skrotar sin gamla bil och köper en elbil rätt till en bonus på 10 000 kronor. Kravet är att den gamla bilen är besiktigad och har miljöklass Euro 4 eller tidigare.

Allt om elbil har varit i kontakt med Boverket, som administrerar ansökningsprocessen, för att se hur många som hittills har dragit nytta av skrotningspremien.

Regeringens skrotningspremie – så få har ansökt

Regeringens skrotningspremie har fått kritik från flera håll, då många menar att den inte kommer att uppnå önskat resultat.

Initialt verkar det som att kritikerna får rätt. Under den första veckan kom det nämligen bara in åtta ansökningar för skrotningspremien.

“Kan vara en viss fördröjning”

Enligt Bolagsverket är det dock fortfarande för tidigt för att dra några slutsatser av det låga antalet ansökningar.

– Eftersom skrotbilen ska vara skrotad och avregistrerad innan ansökan görs tror vi att det kan vara en viss fördröjning innan vi ser hur stort inflödet kommer att bli, kommenterar Helena Svensson, jurist på Boverket, till Allt om elbil.

Det är således möjligt att antalet ansökningar kommer att öka framöver, men Boverket vill inte uttala sig om hur många ansökningar som man förväntar sig få in på sikt.

Avsatt 250 miljoner

Åtta ansökningar innebär än så länge bara 80 000 kronor att betala ut i skrotningspremie efter den första veckan som ansökan varit öppen.

Detta har man utan tvekan råd med, då regeringen avsatte hela 250 miljoner kronor att använda för ändamålet under 2024. Det är tillräckligt för 25 000 ansökningar.

Man har budgeterat för samma antal ansökningar under 2025. Skulle det hinna komma in fler än 25 000 ansökningar om skrotningspremie under ett år kommer vissa av de ansökande att missa chansen till bonusen.

– Skrotningspremien lämnas i mån av medel. Det är alltså inget rättighetsstöd. Skulle hela potten ta slut får man avslå resterande ansökningar på grund av medelsbrist, säger Helena Svensson till Allt om elbil.

