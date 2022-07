Diana Baban om Anis don Demina – efter kärleksryktena: “Du är…”

Realitydrottningen Diana Baban, 29, blev snabbt ett namn på mångas läppar när hon deltog i "Ex on The Beach" 2018.

Efter två säsonger av programmet la hon den populära dokusåpan på hyllan, för att främst fokusera på sina sociala medier. Influensern driver både en populär Youtubekanal, med över 80 000 följare, och ett stort Instagramkonto, med drygt 200 000 följare.

Diana Baban har tidigare varit i blåsvädret kring uppbrottet från sitt ex, Youtubestjärnan Ben Mitkus, 27. Exparet lämnade nämligen följarna i chock, när de meddelade att de gick skilda vägar.

Diana Baban och Anis don Demina åkte på lyxsemester tillsammans

Nylien har Diana Baban synts på lyxsemester i Santorini – tillsammans med ingen mindre än artisten Anis don Demina, 29.

Att döma av bilder som båda profilerna lagt ut på Instagram har de semestrat ihop på den grekiska ön Santorini. Här kan du se bilderna.

Bilderna fick följarna att undra om huruvida Diana Baban och Anis don Demina har en romans på gång…

Dianas ord om Anis don Demina – efter ryktena

Profilerna har varken bekräftat eller dementerat ryktena om att de är mer än vänner. Men nu har Diana Baban lagt ut en händelse på Instagram som knappast dämpar följarnas nyfikenhet.

I händelsen kommenterar hon Anis don Deminas sommarprat som släpptes idag – och det gör hon på ett minst sagt kärleksfullt sätt.

“Det bjöds på skratt, tårar och gåshud”, skriver hon om sommarpratet och fortsätter:

“Du är grym och otroligt inspirerande”.