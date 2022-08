Boris, 52, är Bianca Ingrossos nya personliga tränare – hyllas av kändiseliten

Det har varit en turbulent tid för Bianca Ingrosso, 27. Efter uppbrottet från Phillipe Cohen, 28, så mådde inte Bianca på topp. I en känslosam vlogg berättade hon nyligen om tiden efter separationen.

Hon led av blödande magsår, rasade i vikt och kände sig tom och helt slut i både hjärta, hjärna och kropp.

Någon månad senare så var det en betydligt piggare Bianca som såg fram emot livet igen, och i samma vlogg berättade hon att det var dags för en ny version av Bianca – Bianca 2.0.

Boris Kuzmic är Bianca Ingrossos nya PT

En del i den nya Bianca tycks vara att satsa på träningen, och till sin hjälp har Bianca anlitat en personlig tränare. Och det är inte vem som helst – den PT som har fått äran att träna Bianca är ingen mindre än Boris Kuzmic, 52.

Under tisdagen la Bianca ut en story från gymmet, och till bilden skrev hon "Let's go new fucking me" och taggade sin tränare Boris Kuzmic.

Bianca Ingrosso med sin nya PT Boris Kuzmic. Bildkälla: Instagram/biancaingrosso

Det här är Biancas PT Boris Kuzmic – tränar med Mats Sundin, Margaux Dietz och Tilde de Paula Eby

Biancas personliga tränare Boris Kuzmic driver en egen medlemsklubb, som slår upp dörrarna den 1 september, på Östermalm i Stockholm. Och vi gissar att hans klienter kommer att vallfärda till de nya lokalerna.

På Boris hemsida har han flera "succéstorys" från sina nöjda kunder – och det är inga småpotatisar som trimmar kroppen hos Boris och hans dotter Destiny som också jobbar med personlig träning.

Patrick Ekwall, Bathina Philipson, Isabella Löwengrip, Mats Sundin och Byredo-grundaren Ben Gorham tränar alla med Boris.

"Utmaningen i att vara konsekvent i träningen skulle jag inte klara utan hjälp. Att jag sedan, efter att ha tränat med Boris i över 10 år tillsammans, fortfarande får träningsvärk varenda gång vi tränar – det ser jag som en bonus", har Tilde de Paula Eby sagt om sin träning med Boris.

Tilde de Paula Eby. Bildkälla: Stella Pictures.

Även influencern Margaux Dietz tränar med Boris.

"Jag har aldrig tyckt om att träna innan jag träffade Boris. Nu är träningen en del av min vardag. Boris är bäst för han peppar och skräddarsyr träningen efter mina behov", säger Margaux Dietz om sin träning med Boris på hans hemsida.

Margaux Dietz. Bildkälla: Stella Pictures.

TV4-profilen David Hellenius är även han helt såld.

"Jag har tränat med Boris i snart 6 år och har aldrig varit i bättre form", säger han om sin träning med Boris.