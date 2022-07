Det är få som undgått relationsdramat som ägt rum i Influensersfären under de senaste veckorna. Inte bara har det ryktats om att Bianca Ingrosso och Phillipe Cohen gjort slut (vilket inte stämmer, de är fortfarande tillsammans), utan huvudattraktionen för landets Influensertokiga-publik har ju med råge varit uppbrottet mellan Antonija Mandir och Oliver Hunt.

Det har spelats in förklarande videos, gjorts intervjuer och dejtats andra profilers ex-pojkvänner. Allt under loppet av en månad.

Antonija på dejt med Philip Wong. Bildkälla: Instagram/exonphbarb

Även Oliver Hunts ex Denise Desmondoch Antonija Mandirs tidigare ex Jack Stengel Dahl har hittat nya kärlekar,så man kan verkligen säga att Amors pilar flyger hejvilt i Stockholmsluften.

Antonija Mandir: "Här är min nya kille"

Efter allt ståhej kring Mandir valde hon tillslut att resa utomlands tillsammans med ett gäng tjejkompisar. Antonija har flitigt uppdaterat sina följare under resan som bar av till Marbella följt av Grekland. Tjejerna har festat, testat restauranger, solat och badat.

Men självklart passade Antonija även på att lägga upp lite välvalt content.

I ett inlägg publicerade hon en bild från en bubbelpool här hon ser ut att hålla någon i handen, tillsammans med texten: "Me and my new boyfriend"

Men när man sedan swajpar så dyker det upp en bild på – Antonija själv i en mustasch.

Och jo, lite kul var det faktiskt...