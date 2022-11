Margaux Dietz blev känd över en natt efter att hon publicerade sin förlossningsvideo på Youtube. Sedan dess har följarna hängt med henne och sett sonen Arnold, 5, växa upp.



Framgången har dock kantats av en och annan skandal. Nyheter24 listar dem:

Margaux Dietz skrattar och filmar misshandlad man

Den senaste tabben från Margaux fick hård kritik när hon upptäckte en blodig och blåslagen man ligga utanför hennes ytterdörr.



Det var Instagram-kontot Haveristerna som uppmärksammade händelsen och riktade stark kritik mot Margaux som, istället för att ringa polis eller ambulans, valde att filma för "content" och skrattade åt mannen tillsammans med sin femårige son.

Margaux Dietz och p-boten

I december 2020 publicerade Margaux en bild på sig själv, leendes och med tummen upp och en p-bot i handen. Till bilden hade hon skrivit: "YES, en till... kanske slår personbästa denna månad...".

Följarna såg rött och anklagade Margaux för sitt överklassbeteende och att det inte är coolt att skryta om att hon inte följer trafikreglerna.

Margaux Dietz barnbok kritiserades för rasism

I oktober 2020 släppte Margaux sin barnbok "Arnold reser till Sydafrika",som handlar om hennes son och vad som händer under hans resa till Sydafrika. Boken väckte enorm kritik då flera profiler reagerade på att Arnold under sin resa bara träffar andra vita människor.

Paula Dahlberg driver Instagramkontot Vardagsrasismen, och hon var en av de som lyfte kritiken mot boken.

"This is whiteness for you. Att vara normen. Att inte behöva tänka efter kring målgrupp eller representation. Att kunna göra en bok om en resa till ett land där svarta är i klar majoritet och ändå inte få med en enda svart karaktär. Det är så dåligt att det blir skrattretande", skrev Paula.

Margaux Dietz. Bildkälla: Ali Lorestani/TT

Margaux Dietz samarbete väckte kritik

Efter ett samarbete med det italienska företaget Calzedonia, var det många av Margauxs följare som vände på klacken direkt. Detta eftersom Calzedonia 2017 kallade influencern och programledaren Nicole Falciani för tjock.

Hösten 2017 riktade Nicole kritik till sina influencerkollegor som fortsatte att samarbeta med Calzedonia.

"Snälla tänk efter innan ni gör ett samarbete. Pengar är inte allt. Det finns så mycket annat som spelar roll. Jag är på riktigt besviken över hur folk jag kallar kollegor kan samarbeta med ett företag som Calzedonia (vi borde backa varandra!)", skrev Nicole i sin blogg.

Det var efter Nicoles inlägg som kritiken strömmade in till Margaux, som trots uppmaningen valde att samarbeta med modejätten.

Margaux Dietz följare rasar efter svaret om privatekonomin

När Margaux Dietz medverkade i Aftonbladets artikelserie "Plus på livet" gav hon den egna ekonomin två av fem plus i betyg. Detta då hon under tiden både renoverade sitt nya sommarhus och lägenheten i Stockholm:

– Just nu är ekonomin inte den bästa, jag har precis köpt ett sommarhus i Sydafrika och vi renoverar hemma. Så, ni vet hur det är. Jag sätter en tvåa, säger hon till tidningen.

På Twitter gick det varmt efter Margauxs uttalande, och många kontrade med att "de inte alls vet hur det är".

En person som reagerat på Margaux kommentar är Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson.

"Det här är så verklighetsfrånvänt så jag hittar liksom inte ord. Som att spotta i ansiktet på folk som sliter och släpar och ändå inte får det mer än att gå ihop", skrev politikern i en tweet.

Margauz Dietz fick skjuts hem av Säpo efter en utekväll

Efter en utekväll med nära väninnan och Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch avslöjade Margaux Dietz att hon fick skjuts hem av KD-ledarens livvakter – alltså Säpo.

Det faktum att Säpo användes för att köra hem Margaux väckte reaktioner på sociala medier. Annika Strandhäll gick ut hårt på Twitter:

"Ebba Busch borde förklara sig! En partiledare glider in på en fest med massa berusade och sedan drar ned på stan. Exakt det FHM och statsministern sagt att man inte ska göra. Sedan används SÄPO som partiledarens egen Uber-tjänst".

Aftonbladets ledarskribent Jonna Sima skriver att "KD-ledaren leker Allan Ballan och låter Säpo-vakter skjutsa hem Margaux Dietz".