Camilla Läckbergs ärliga ord – därför lägger inte maken Simon ut bilder på henne

I ett öppenhjärtligt inlägg på Instagram berättar nu Camilla Läckberg, 48, orsaken till att hon sällan syns på maken Simon Skölds, 35, Instagram.

Camilla berättar att hon sedan en tid inte är bekväm i sin kropp, och att hon har svårt att omfamna den som den är. Att hennes uppväxt under 80-talet har präglat hennes syn på hur en kropp ska se ut, och att hon "lider av sina extrakilon". Under hennes tonår rådde det magra idealet "Heroin Chic", och hon har kvar alla dess dieter som skulle hjälpa en att uppnå just det, i bakhuvudet än i dag.

Camilla Läckberg om svårigheten att älska sin egen kropp: "Min skamliga bekännelse är..."

Camilla påpekar även att Simon är utbildad PT, "kanske kan det vara en tröst för någon att till och med jag med alla förutsättningar rent praktiskt - gift med en PT, gym i källaren, behöver inte tänka på vad bra råvaror kostar, och så vidare - fortfarande har svårt komma in i bra vanor.", skriver hon bland annat i inlägget.



Simon går att hitta i kommentarsfältet till bilden. "För mig är du världens finaste på alla sätt", skriver han i sin kommentar.



Camilla Läckberg: "De ideal vi växer upp med, präglar oss för resten av livet"

Responsen på inlägget var enormt. I skrivande stund har inlägget över 3000 kommentarer. Så Camilla postade ett till inlägg, där hon tackar för gensvaret på det första inlägget. Men hon adresserar även vikten av att ta makten över sin egen kropp.

"Det tar tid och energi från sånt som är viktigt på riktigt, det vänder oss kvinnor mot varandra, det söndrar och härskar och tar fokus från annat vi vill uppnå i livet.", skriver hon bland annat.