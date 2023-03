Det sa Jennifer Aniston om Bianca Ingrosso när hon trodde att ingen hörde

I söndags var det dags för Bianca Ingrosso, 28, att sända sitt tredje avsnitt av hennes talkshow “Bianca”. Detta är andra säsongen av hennes talkshow och har under hennes tid som programledare hunnit intervjua olika typer av kändisar, både nationella och internationella.

Under söndagens avsnitt var det flera gäster som var på besök i studion. Björn Ulvaeus, Kristin Kaspersen, Björn Frantzén och Vasaloppsvinnaren Emil Persson var de som fick göra Bianca sällskap i studion.

Hollywoodstjärnorna Jennifer Aniston och Adam Sandler gästar Bianca

Det största som hände i studion dock var när Hollywoodstjärnorna och Biancas "stora idoler" Jennifer Aniston och Adam Sandler, som just nu marknadsför sin nya film "Murder Mystery 2" blev intervjuade via länk. Det skrattas under intervjun och Bianca får komplimanger för hennes frågor.

Jennifer och Adam bjöd på sig själva i intervjun och skojade med varandra. Bildkälla: Discovery+

Pernilla Wahlgren avslöjar vad Jennifer Aniston tycker om Bianca Ingrosso

I det senaste avsnittet i podden "Wahlgren och Wistam" pratar Pernilla Wahlgren om hur stolt hon är över sin dotter Bianca. Hon berättar att de alltid har tyckt om Jennifer.

– Hon är otroligt vacker och naturlig fortfarande och jag var hundra procent på hennes sida när det var Angeline Jolie och Jennifer Aniston. Hur fan kunde han lämna Jennifer Aniston mot den där stiffa Angelina. Han ångrar sig idag, säger Pernilla i poddavsnittet.



Vidare berättar Pernilla att Bianca har berättat om vad som hände bakom kameran efter intervjun med Jennifer och Adam. Tydligen var stjärnornas mikrofoner fortfarande på efter att intervjun avslutades och hördes prata om Bianca.

– Bianca berättade att efteråt så hade de hört när hon sa “tack så mycket”, så tar det ett tag innan de stänger ner kameran. Då hade Jennifer sagt till Adam “åh hon var en sådan sötis” och Adam hade sagt “ja, hon var så rolig den där Bianca", säger Pernilla i podden.

Bianca var uppe i varv efter intervjun. Bildkälla: Discovery+

Vilka hade ni velat se i kommande avsnitten i Biancas talkshow?