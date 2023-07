Machine Gun Kellys osmakliga skämt på Gröna Lund: "Det blev tyst"

Det var den 25 juni 2023 som den fruktansvärda dödsolyckan på nöjesparken Gröna Lund i Stockholm ägde rum. Strålande sol och tusentals människor var på plats, när plötsligt låsbygeln släppte i ett tåg på bergochdalbanan Jetline.

Låsbygeln släppte och tre människor föll ur tåget på bergochdalbanan Jetline. Bildkälla: Tim Aro/SvD/TT Bild

Tre människor åkte ur tåget, och en 35-årig kvinna dog av sina skador. Flera andra personer vårdades på sjukhus för allvarliga skador.

På Karolinska sjukhusets hemsida stod det att läsa för en vecka sedan att det då var en person kvar på sjukhuset och att vårdtiden för denne förlängts.

På Gröna Lund upprättades en minnesplats där sörjande kunde lämna blommor. Bildkälla: Ali Lorestani/TT Bild

Gröna Lund höll stängt i 10 dagar och öppnade för allmänheten igen den 5 juli. Men Jetline, den åkattraktion där dödsolyckan inträffade, förblir stängd resten av sommaren.

I en intervju med Nyheter24 berättade Gröna Lunds vd Jan Eriksson om hur öppningen sett ut.

– Jag tycker att det har kommit ganska bra med besökare. Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig efter den vecka som har passerat. Det är härligt att få höra skratten i parken igen och musik som spelar, och attraktioner som kör, sa Eriksson då.

Gröna Lunds vd Jan Eriksson. Bildkälla: Stina Stjernkvist/SvD/TT Bild

Machine Gun Kelly första konserten sedan dödsolyckan på Gröna Lund

Tisdag den 12 juli var det dags för den första konserten efter dödsolyckan på Gröna Lund. Den amerikanska rapparen Machine Gun Kelly, vars riktiga namn är Colson Baker, intog scenen på Grönan inför en publik på drygt 5 000. Vilket får ses som något lite då maxantalet konsertbesökare på Gröna Lund är 17 000.

Publiken börjar samlas inför Machine Gun Kellys konsert på Gröna Lund den 13 juli. Det är den första konserten sedan den tragiska dödsolyckan. Bildkälla: Caisa Rasmussen/TT Bild

Under kvällen spelade Machine Gun Kelly bland annat en cover på Aviciis "Wake me up", något som Aftonbladets recensent Per Magnusson menade var kvällens höjdpunkt i sin recension av konserten.

Machine Gun Kelly. Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild

Machine Gun Kellys skämt om olycka på Gröna Lund

Konserten igenom så skämtade Machine Gun Kelly en del med publiken. Bland annat skojade han om de höga matpriserna och att allt är så dyrt i Sverige.

Machine Gun Kelly på scen på Gröna Lund. Bildkälla: Caisa Rasmussen/TT Bild

Huruvida Machine Gun Kelly var medveten om den tragiska dödsolyckan på Gröna Lund vet vi inte, men ett av stjärnans skämt föll inte särskilt väl ut.

En konsertbesökare berättar för Nyheter24 att Machine Gun Kelly "ville vara rolig" och skrek från scenen: "All you guys on the rollercoasters are gonna fall now".

Vilket går att översätta till "Alla ni som åker bergochdalbanor kommer att åka ur nu".

Ögonvittnet tror inte att Machine Gun Kelly var medveten om dödsolyckan.

Hur reagerade publiken på skämtet?

– Det var tyst, säger konsertbesökaren till Nyheter24.