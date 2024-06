Det var den 5 april 2024 som Kemikalieinspektionen köpte sminkpennan Duo Eye Pencil på CAIA:s hemsida för 225 kronor. Efter att ha genomfört tester så upptäckte Kemikalieinspektionen att pennan innehöll PFAS-ämnen.

Den farliga sminkpennan innehåller ämnet perfluorononyl dimethicone som kan orsaka cancer, men allra främst kan ämnet påverka fertiliteten.

Den 11 april 2024 skickade Kemikalieinspektionen ut information till CAIA om att de säljer sminkpennan med det farliga ämnet i.

Kemikalieinspektionen skickade ut meddelandet till CAIA den 11 april 2024. Bildkälla: Kemikalieinspektionens anmälan

Den 12 april 2024 svarade en inspektör på Kemikalieinspektionen på ett mejl från CAIA där produktchefen Roisin Leavey bett om att få informationen på engelska. Kemikalieinspektionen skickar då ut informationen på engelska den 12 april 2024.

Den 29 april svarar Roisin Leavey på Kemikalieinspektionens mejl. I mejlet tackar hon å företagets vägnar Kemikalieinspektionen för att de uppmärksammat CAIA på att sminket innehåller de giftiga kemikalierna.

Roisin skriver i sitt mejl till Kemikalieinspektionen:

"We are very grateful that the Swedish Chemicals Agency has brought to our attention that one of our products contains PFAS. We have immediately ceased the sale of this product."

Men någon varning till kunderna som köpt pennan har inte gått ut. I kommentarsfält på Instagram hävdar en del kunder att de kunnat köpa sminkpennan så sent som i maj, och att den alltså inte alls var bortplockad. De uppgifterna är inte bekräftade.

Kemikalieinspektionen skriver om konsekvenserna av de farliga ämnena som hittats i sminket från CAIA Cosmetics. Bildkälla: Kemikalieinspektionen

Först när det avslöjades att Kemikalieinspektionen polisanmält CAIA för den giftiga sminkpennan så gick CAIA ut och började svara oroliga kunder i sitt kommentarsfält på Instagram.

Till en oroad kund skrev företaget:

"Produkten Duo Eye Pencil har sedan april 2024 tagits ur vårt sortiment då den innehöll en ingrediens som under 2023 lades till på begränsningsbilagan i EU-förordningen REACH. Den borde tagits bort tidigare i direkt samband med ändringen av bilagan. Vi ser allvarligt på det inträffade och har skärpt samtliga rutiner. Vi vill försäkra dig som kund om att all produktion sker enligt EU:s kosmetikalagstiftning."

CAIA Cosmetics butik i NK i Stockholm. Bildkälla: Stella Pictures.

Förbjudna PFAS-ämnen i flera av CAIA Cosmetics produkter

Nu kan Camilla Gervide, som driver Bloggbevakning under Nyheter24:s flagg, avslöja att Duo Eye Pencil inte är den enda produkten från CAIA:s sortiment som innehåller PFAS-ämnen. Det rör sig även om en annan produkt från sminkjätten CAIA.

Camilla Gervide.

På Instagram har Gervide lagt ut ett klipp där hon filmar CAIA:s eyeliner-penna, som enligt innehållsförteckningen, även den innehåller perfluorononyl dimethicone.

Eyelinerpennan var en av produkterna som ingick i CAIA Cosmetics julkalender 2023. Julkalendern kostade 2 695 kronor och sålde slut i rekordfart.

CAIA:s julkalender 2023 kostade 2 695 kronor. I kalendern ingick en sminkpenna som innehåller giftiga ämnen. Bildkälla: CAIA Cosmetics

Gervide berättar i sitt klipp på Instagram att hon gett bort just den pennan i present till en tonåring i hennes närhet.

Du berättar på Instagram att du gett bort en av de här pennorna till en tonåring i din närhet. Hur känns det här nu?

– Jag har gett smink till en ung person i min närhet, och nu måste jag ringa henne och berätta att hon kanske målat sig i ögonen med en giftig penna, säger Camilla Gervide till Nyheter24.

Är förtroendet för CAIA helt kört i botten nu?

– Jag är chockad. Mållös. Att hitta samma giftiga ämne i en sminkpenna som jag fick i en lucka i CAIA:s julkalender är chockerande, men inte lika chockerande som sättet som företaget smusslat, ljugit och dolt information som skulle kunna skada deras kunder? En lögn till. Hur många finns det egentligen?, säger Camilla Gervide till Nyheter24.

Det här är CAIA Cosmetics

CAIA Cosmetics grundades år 2018 av Bianca Ingrosso, Vanessa Lindblad, Jesper Matsch och Mikael Snabb.

I juni 2020 köpte bolaget Verdane 51 procent av företaget, en affär som gjorde Bianca Ingrosso ekonomiskt oberoende.

Bianca Ingrosso är forfarande näststörsta ägare i CAIA då hon enligt Dagens Industri äger 12 procent av företaget.

Nyheter24 söker CAIA Cosmetics.