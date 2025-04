Cornelia Jakobs

Idag är Cornelia en folkkär artist som har vunnit Melodifestivalen 2022 med låten "Hold me closer".

Roshana Hoss

Roshana Hosseini , 32, sökte till Idol 2011 under tiden hon gick på gymnasiet. Hon tog sig till kvalveckan innan hon åkte ut.

Victor Leksell

Cazzi Opeia

Cazzi Opeia tävlade i Melodifestivalen 2022 med låten "I can´t get enough" och 2025 med låten "Give my heart a break", som båda blev en hit hos svenska folket.