Då var det äntligen dags för Andra chansen. Den femte och sista deltävlingen i Melodifestivalen där artisterna som inte riktigt nådde till final i sina första försök alltså får en andra chans att ta sig till finalen nästa vecka i Friends Arena.

Det är inte mycket som är nytt i artisternas nummer, menstår för en av de större förändringarna. "In my cabana"-artisten har nämligen tagit hjälp av flertalet influencers som syns på LED-skärmar under numrets gång.

Bland de mest kända ansiktena syns Kristian Täljeblad och Anna Pankova – kända från "Paradise Hotel".

Kristian och Anna tävlar i Mello med Margaret. Bild: Instagram/annapankova

Kommer den här publikflörten att gå hem? Det funkade ju för Samir & Viktor som bland annat tog hjälp av Musical.ly-stjärnan Theo "Theoz" Haraldsson som syntes på LED-skärmar i bakgrunden när de gick till final med låten "Shuffla".

I den första duellen ställs den polska superstjärnan Margaret mot "Cuba libre"-Moncho – och i veckans Schlagerspaning råder det delade meningar mellan programledarna Gabriella Bark och Simon Lundberg om vem som kommer gå segrandes ur duellen.

– Monchos låt sitter fast i allas huvud och den går vidare, säger Gabriella.

– Jag tror däremot att Margarets låt är "mer nu" och kommer glida till final, säger Simon.

Går Margaret segrandes ur duellen? Bild: TT

Hur det går får vi se. I de övriga duellerna möts Renaida och Olivia Eliasson där den sistnämnde bjöd på nakenchock under repen; Felix Sandman och Mimi Werner där den sistnämnde spås få det riktigt svårt att slå FO&O-stjärnan Felix – och slutligen Sigrid Bernson mot Mendez där en minst sagt udda bild på duellanterna dykt upp.



Se allt snack och skvaller i veckans avsnitt av Schlagerspaning i spelaren ovan.

Se första avsnittet av Schlagerspaning här med Benjamin Ingrosso som gäst i studion.

Se andra avsnittet av Schlagerspaning här där vi pratar med Samir & Viktor och radar upp deras Mello-skandaler.

Se tredje avsnittet av Schlagerspaning som innehåller en intervju med Martin Almgren.

Se fjärde avsnittet av Schlagerspaning där Felix Sandman gästar studion här.

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.