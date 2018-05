"Den där filmen borde aldrig ha gjorts"

"Gick precis från Lars von Triers "The House that Jack built". Vidrig. Pretentiös. Fick mig att vilja kräkas. Tortyr. Patetisk".

"Jag gick därifrån. En ond film som aldrig borde ha gjorts. Skådespelarna borde hållas ansvariga".

"Sadistisk mördarporr som fick folk att gå från salongen".

"The house that Jack built är två och en halv timmar av helvetet"

Ja, så lyder några av de första reaktionerna på Lars von Triers nya seriemördarfilm "The house that Jack built" som under måndagen visades på filmfestivalen i Cannes, skriver Indiewire.

Matt Dillon som Jack i The house that Jack built. Bildkälla: The house that Jack built/Nordisk Film

I filmen får publiken följa seriemördaren Jack som spelas av Matt Dillon. I filmen visas Jacks extrema mord i den ena blodiga scenen efter den andra.

Den scen som fick publiken att resa sig upp och gå i skräck och ren protest visade hur Jack skjuter två små barn i huvudet med en hagelbrakare, skriver Variety.

Vissa scener i The house that Jack built blev för mycket för biobesökarna, som lämnade salongen. Bildkälla: The house that Jack built/Nordisk Film

"Den är fruktansvärd", muttrade en kvinna som lämnade biosalongen i Cannes, skriver Variety.

Därefter lämnade ett hundratal människor sina biofåtöljer – många såg rasande ut, skriver tidningen vidare.

Men de som stannade kvar och genomled den blodiga och läskiga filmen tycktes ändå gilla Lars von Triers känsla för skräck och seriemördare.

För när eftertexterna rullade, och salongen var halvfull, så ställde sig de tappra som var kvar och applåderade von Trier.

Siobhan Fallon Hogan, Sofie Grabøl, Lars von Trier och Matt Dillon i Cannes den 14 maj 2018. Bildkälla: Vianney Le Caer/AP/TT Bild

Förutom Matt Dillon som Jack så ser vi i andra roller bland annat Uma Thurman, Riley Keough, Sofie Gråbøl och Siobhan Fallon Hogan.

"The house that Jack built" har premiär den 29 november 2018.

Den danska regissören Lars von Trier är mest känd för filmer som "Dancer in the dark", "Breaking the waves" och "Melancholia".

I juni år 2009 kom von Triers skräckfilm "Antichrist" som även den mötte stark kritik för det våldsamma innehållet.

År 2013 skapade han ännu en gång uppståndelse med filmen "Nymphomaniac" som släpptes i två delar, och då var det framförallt de grova sexscenerna som chockade publiken.

