Meghan Markle drev Kate Middleton till tårar i storbråk

Relationen mellan Meghan Markle, 37, och Kate Middleton, 36, har börjat bli allt mer ansträngd. Nu avslöjas det hur Meghan drev Kate till tårar – och allt handlade om en klänning.

Det var innan Meghan gifte sig med prins Harry, 34, som det skulle hållas en provning av kläder inför bröllopet. Kate kom till provningen tillsammans med sin dotter, prinsessan Charlotte, 3.

Lilla prinsessan Charlotte hade prövat flera olika klänningar innan Meghans bröllop – men Meghan ville absolut ha "det allra bästa" för sin stora dag – bröllopet som ägde rum den 19 maj.

Meghan Markle och prins Harry gifte sig den 19 maj. Bildkälla: Stella Pictures

Och klädprovningen gick sedan inte alls som Meghan ville.

Det blev en väldigt stressig dag, och Kate blev så upprörd att hon började gråta av Meghans många krav, skriver The Sun.

– Kate hade precis fött sitt tredje barn, prins Louis, och var väldigt känslosam, berättar en källa för Daily Telegraph.

Prinsessan Charlottes klänning blev en het potatis för Meghan Markle. Bildkälla: Stella Pictures.

Nu ryktas både Kate och Meghan ha lagt bråket bakom sig – men det är fortfarande något som skaver mellan de båda hertiginnorna.

En expert på kroppsspråk berättar nu för The Sun om varningssignalerna – Meghan och Kate har gått från att vara vänner till att ha en minst sagt kylig relation.

Judi James är expert på kroppsspråk och med hjälp av bilder på Kate och Meghan har hon analyserat kvinnornas allt mer stela beteenden.

– Kate är mer reserverad och har under en lång tid och med stor försiktighet gradvis vuxit in i sin roll i den brittiska kungafamiljen. Samtidigt kommer Meghan från en glamourös livsstil i Hollywood. Det har gjort att hon väldigt snabbt och självsäkert har kommit in i familjen, säger Judi.

