Bishara Morad avslöjar favoriten i Melodifestivalen 6 Reaktioner

| 09/03/2019 11:22 Nöje09/03/2019 11:22

16-åriga Bishara Morad tävlar i Melodifestivalen med sitt bidrag "On my own". Nyheter24 tog en pratstund med den högaktuella Bishara inför kvällens final i Melodifestivalen.

