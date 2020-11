TV4:s omåttligt populära långkörare "Så mycket bättre" har lockat miljonpublik sedan starten för elva år sedan.

I år ser vi bland andra Plura Jonsson, Markus Krunegård, Tommy Körberg, Ana Diaz, Silvana Imam, Lisa Nilsson och Benjamin Ingrosso förgylla våra lördagskvällar.

Att vara med i "Så mycket bättre" är mer än trevligt sällskap på bästa sändningstid för den svenska artisteliten. Blir en annans artists variant av ens låt en succé så innebär det ett riktigt klirr i kassan.

Miriam Bryants tolkning "Ett sista glas", Petra "September" Marklunds version av Petters "Mikrofonkåt" och Lalehs "Here we go again" har alla blivit stora succér.

Men förutom chansen att få en listetta så får givetvis artisterna även betalt för sin medverkan i programmet. Så hur mycket pengar handlar det om egentligen?

Markus Krunegård ser vi i årets "Så mycket bättre". Bildkälla: TV4

Får en årslön – men det finns en hake

Aftonbladet har pratat med en källa som har god insyn i produktionen – och denne säger att artisterna får 300 000 kronor var.

Det kan såklart låta som väldigt mycket, men pengarna ska också räcka till en hel del utgifter.

– De ska också bekosta produktionerna av de låtar de ska framföra. Vissa artister är själva producenter, har egen studio och egna instrument och då är det ju smidigt. Men ska man anlita en producent, hyra studiotid och spela in så får man räkna med att det kostar omkring 80 000 kronor per låt. Om man gör tre låtar så blir det inte mycket pengar kvar, säger källan till Aftonbladet.

Silvana Imam, Lisa Nilsson, Markus Krunegård, Plura Jonsson, Ana Diaz, Tommy Körberg och Benjamin Ingrosso. Bildkälla: TV4

Plura Jonsson, Ana Diaz och Markus Krunegård ser vi i alla avsnitt av årets "Så mycket bättre" och Aftonbladets källa tror att de därför kan få ytterligare en slant.

– Jag tror att de får lite mer, säger källan till Aftonbladet.