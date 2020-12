Bilderna på Billie Eilish får fansen att häpna: "Sorgligt"

Den amerikanska sångerskan Billie Eilish, 19, började bli känd när hon som 15-åring la ut låten "Ocean Eyes" på SoundCloud. Idag är hon en megastjärna med hits som "Bad guy", "Lovely" och "When the party's over" under bältet.

Billies tonår skedde i princip i rampljuset – och hennes utseendemässiga förändringar får nu fansen att häpna.



Instagramkontot Celebrities before after har över 100 000 följare, och lägger ofta upp före och efter-bilder för att visa hur kändisarna har förändrats genom åren. Det kan handla om både skönhetsingrepp men ibland är det bara naturen som har fått gå sin gilla gång.

Går knappt att känna igen på bilderna

Den senaste veckan har både Patrick Dempsey, Bella Hadid och "Queens Gambit"-stjärnan Anya Taylor-Joy skådats under luppen på kontot.

Men när turen kom till Billie Eilish så uppstod genast en vild debatt. På före och efter-bilderna är nämligen stjärnan bitvis omöjlig att känna igen.

Billie Eilish innan hon slog igenom. Bildkälla: Youtube

Billie Eilish innan det stora genombrottet. Bildkälla: Youtube

Billie Eilish innan hon ska ha gjort några förändringar. Bildkälla: Youtube

Billies läppar har med åren blivit betydligt större och hennes näsa har krympt – något som nu delar fansen i två läger. Har hon opererat sig eller inte?

På bara något år så blev Billies läppar tre gånger så stora. Bildkälla: Instagram/billieeilish

Även Billies näsa har blivit mindre. Bildkälla: Stella Pictures.

"Väldigt sorgligt"

Några reaktioner lyder:



"Hon har opererat näsan och fyllt läpparna"

"Wow jag visste inte att hon hade fixat något. Jag tycker att det ser ut som att hon har gjort näsan och kinderna mindre och läpparna större. Det är en hel del."

"Jag ser: näsoperation, läppfillers, käkförminskning och brynlyft"

"Så ung och så mycket operationer redan. Väldigt sorgligt"

"Näsan ser helt annorlunda ut"

"Jag är chockad över att hon har gjort både näsan och läpparna"

"En mindre näsoperation och fillers i läpparna"

"Jag vill ha telefonnumret till den kirurg som gjort hennes näsa"

"Såna här mindre skönhetsingrepp görs ofta av kändisar. De har alltid de bästa kirurgerna"

"Det är helt uppenbart att hon har opererat sig"

"Sorgligt hur alla känner att de måste operera sig för att smälta in"

"Solklart att hon har gjort en näsoperation. Läppar växer inte med tiden så jag gissar även fillers".

Andra i kommentarsfältet menar att Billie inte alls har gjort några ingrepp utan att hennes ansikte helt enkelt har förändrats då hon har blivit äldre.

LÄS MER:

Meghan Markle, Tom Cruise och Jessica Biel – här är kändisarna du inte visste hade opererat sig

De är Hollywoods mest opererade kändisar