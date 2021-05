Fyra gånger det gått riktigt snett i Eurovision Song Contest

Den ovälkomna dansaren

2010 framförde Spaniens representant Daniel Diges låten "Algo Pequeñito". Med sig på scen hade han fyra dansare klädda i cirkusanda. Men runt en och en halv minut in i framträdandet springer ett välkänt ansikte in på scen och placerar sig mitt bland sångaren och hans dansare.

Jimmy Jump, som vid flera andra tillfällen tagit sig upp på scenen för att delta i framträdanden, vevar med till musiken, skickar slängkyssar till publiken och sjunger med i låten i cirka tio sekunder innan säkerhetsvakterna kommer rusande mot honom, varpå han börjar fly av scenen och låten fortsätter som om ingenting har hänt.

Slagen i ansiktet med en violin

Brittiska sångerskan Jade Ewen var kanske lite för uppe i musiken när hon under sitt framträdande med balladen "It's My Time" 2009 kom lite för nära en violinist på scen. I tv-rutan kunde publiken se hur hon ställde sig snett bakom en av musikanterna, varpå hennes mikrofon nästan slår i tänderna när violinistens armbåge kommer för nära. Aj!

Trofén gick sönder

Under Eurovision Song Contest 2001 hände något som absolut inte får hända under live-tv. Sekunder efter att programledarna predikat om hur vinsttrofén var gjord av Swarovski och "av kristaller, inte glas" så tappar den danska programledare Søren Pilmark trofén i marken så att den går i tusen bitar.

Miljoner tittarens hjärtan världen över må ha stannat i några sekunder, men som tur var visade sig "missen" faktiskt bara vara ett spratt. Pjuh!

Bakgrundssångaren svimmade

Estlands bidrag "Siren" framfördes 2010 av Malcolm Lincoln och hans pianist samt fyra bakgrundssångare. Allt verkade gå felfritt under hela framträdandet – fram till sista sekunden.

När alla fyra sångare syns med i bild svimmar plötsligt en av dem, precis efter sista tonen. Är det vad man kallar tur i oturen...?