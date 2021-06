Scott Disick avslöjar: "Därför dejtar jag bara unga tjejer"

Scott Disick är ihop med Amelia Hamlin

Kourtney Kardashians ex-pojkvän Scott Disick, 38, och Amelia Hamlin, 19, har varit ett par sedan förra hösten.



Amelia Hamlin är dotter till Lisa Rinna och Harry Hamlin. Amelia går på college, är modell och har även synts i "Real Housewives of Beverly Hills" där hennes mamma Lisa är en av stjärnorna.

Scott har en historia av att uteslutande dejta väldigt unga tjejer. Tidigare har Nyheter24 skrivit om hur den välkända programledaren Wendy Williams kallade Scott och Amelias relation för "opassande" på grund av den stora åldersskillnaden.

Hon menar att en man som är så gammal som Scott inte ens borde vara vän med en tjej som är så ung som Amelia. Scott har tidigare dejtat Sofia Richie och Bella Banos, som även de är modell yngre.

Amelia Hamlin och Scott Disick. Bildkälla: Stella Pictures.

19 år i åldersskillnad mellan Scott Disick och Amelia Hamlin

När Scott i början av juni delade med sig av en extremt avklädd bild på Amelia så kallades han för "slemmig".

På bilden poserade Amelia i bara stringtrosor, och det faktum att Scott är 19 år äldre än sin flickvän väckte reaktioner där han på sociala medier kallades för "äcklig", "respektlös", "sjuk" och "opassande".

Några reaktioner på Twitter löd:

"Jag tänker inte ljuga, det är lite sjukt att Scott alltid dejtar tjejer som är mellan 18-19"

"Det är sjukt som fan"

"Han är så slemmig".

Scott Disick och dåvarande flickvännen Sofia Richie. Bildkälla: Stella Pictures.

Scott Disicks förklaring: Därför träffar han bara unga tjejer

I "Keeping Up With the Kardashians Reunion Special Part 2" så fick Scott Disick helt enkelt frågan av programledaren Andy Cohen.

Hur kommer det sig att Scott Disick bara dejtar unga tjejer?

Scott Disicks svar har redan blivit en het potatis, och omskrivet av både Buzzfeed, Tmz och Cosmopolitan.

– Alla har fått det där om bakfoten att jag är ute och letar efter unga tjejer. Jag går inte ut och letar efter unga tjejer. De råkar bli attraherade av mig eftersom jag ser så ung ut. Det är vad jag intalar mig själv, sa Scott i intervjun med Andy Cohen.

