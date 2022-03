Bonde söker fru-Ellinor öppnar upp om saknaden efter Filip: "Fick en flashback..."

Filip Nilsson och Ellinor Eke-Göransson träffades under Bonde söker fru-säsongen förra året, och under senhösten flyttade hon in på hans gård. Under helgen spenderade paret tid ifrån varandra – och Ellinor fick en ordentlig flashback.

Läs mer Här är första bilderna på bönderna i Bonde söker fru: "Hunk som har allt" Få har nog missat att Bonde söker fru-äventyret fick ett lyckligt slut för Filip Nilsson, 27. I programmet valde han att dejta vidare Lina och skicka hem tittarfavoriten Ellinor Eke-Göransson. Men Filip och Lina fick aldrig det där sista "klicket", och gissningsvis berodde det på att Ellinor fortfarande fanns i hans tankar. Bonde-parets romantiska Alla Hjärtans dag Efter inspelningens slut fann Filip och Ellinor varandra till slut, och nu lever de ett lycklig och kärleksfullt liv på hans gård utanför Strömsholm. Ellinor delar flitigt med sig av parets vardagliga bestyr på Instagram, till följarnas stora glädje. I förra veckan var det ju Alla Hjärtans dag, och då passade Filip på att skämma bort Ellinor riktigt ordentligt. Här är bilderna från deras romantiska dygn. Visa det här inlägget på Instagram Ellinor Eke-Göransson fick en flashback Men den uppmärksamme la säkert märke till att paret spenderade tid ifrån varandra under helgen. Har de gjort slut? Nejdå, i en story på Instagram berättar Bonde söker fru-Ellinor att hon varit nere och hälsat på sin familj i Skåne, och fått en flashback som hette duga. – Jag är nere i Skåne den här veckan om någon har missat det och hälsar på min familj, och det är jätte, jättemysigt att bara ta det lugnt och träffa alla. Men så igår när jag satt i min mammas kök så fick jag en riktig flashback, för det var precis där jag såg ansökningsvideon på Filip för första gången, säger Ellinor Eke-Göransson i klippet på Instagram. Nu har det gått snart ett år sedan hon såg kärleken Filip på videon, och det är hon såklart väldigt nöjd över. – Jag är ju väldigt, väldigt glad idag att jag såg den här ansökningsvideon, säger Ellinor i klippet. Foto: Instagram/ellinoreke Bonde söker fru-paret saknade varandra Men kanske gjorde minnena av Filips Bonde söker fru-video att hon saknade honom lite extra. På sin Instagram berättar nämligen Bonde-Ellinor att det ska bli väldigt skönt att få komma hem till gården igen, en rolig helg till trots. – På söndag åker jag upp till mina grabbar Filip och Pluto igen, så det ska bli härligt att se dem, säger Ellinor Eke-Göransson på Instagram.