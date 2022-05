Josephine Qvist och pojkvännen Nick har gjort slut

Influensern, realityprofilen och poddaren Josephine Qvist, 29, tog hela svenska folket med storm när hon klev in i den första säsongen av Ex on the beach 2015.

Idag följs hennes liv av hundratusentals, och sen ett par år tillbaka driver hon podcasten "Sweet but psycho" ihop med vännen Elin Skog, 25.

Paret tvingades till distansförhållande i april

I maj förra året gick Josephine ut med den glada nyheten att hon hittat kärleken i ett, för många, rätt så välbekant ansikte. Hennes nya pojkvän var ingen mindre än NHL-proffset Nick Ebert, som under de senaste åren spelat hockey i Örebro HK.

Men parets kärleksfulla tillvaro stötte på hinder i april då Nicks svenska visum gick ut och han tvingades åka tillbaka till USA.

"Många skriver 'men det är bara att följa med' och så lätt är det inte. Jag har massor med saker att göra här hemma så det är omöjligt att bara följa med. Plus att jag ska göra en sak jag inte kan berätta nu", skrev Josephine på Instagram.

Paret hade ingen aning om när de skulle få chans att ses nästa gång, vilket gjorde situationen ännu tuffare.

"Det är oklart när vi kommer att ses igen och i vilket land. Kan liksom vara om två månader eller om sex månader", skrev Josephine Qvist på Instagram.

Josephine Qvist och pojkvännen Nick Ebert har gjort slut

Om det är distansförhållandet som sätt käppar i kärlekshjulet eller något helt annat förblir okänt, men under tisdagen kommer Josephine med ett tungt besked. Hon och Nick har gått skilda vägar.

"Älskade ni. Jag får så mycket frågor om mig och Nick. När jag ska åka dit och hälsa på, när vi ska ses igen och jag orkar verkligen inte ta en enda fråga om honom mer och behöva ljuga", skriver Josephine och fortsätter:

"Jag och Nick har gjort slut. Jag vill inte ha frågor om det, jag vill inte prata om det."

Foto: Instagram/josephineqvist

I nästa uppladdning på Instagramstory förklarar Josephine att det inte är något som hänt mellan paret och orsakat uppbrottet.



"Jag älskar Nick och han mig", skriver hon.

Vi skickar styrkekramar till Josephine och hoppas att hon mår bättre snart!