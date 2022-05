Jasmine Gustafsson chockar följarna med ny monstertatuering

Jasmine Gustafsson, 27, är en av landets största dokusåpadrottningar. Efter ett gäng säsonger i Ex on the beach och Paradise Hotel så har hon nu helhjärtat valt att satsa på Youtube där hon i skrivande stund har omkring 160 000 prenumeranter

Jasse publicerar flitigt uppdateringar från livet på sin Instagram så att hennes följare får en inblick i vad hon pysslar med. I helgen var hon, tillsammans med en rad andra influensers iväg på Lisa Anckarman och Henrik Borgs bröllop.

Helgen såg ut att gå i kärleken och festens tecken med dans, god mat och massor av sång.

Men det är sannerligen inte det enda Jasse haft för sig på senaste tiden. Hon har nämligen valt att skaffa sig en till gadd. Och denna gång snackar vi inte någon liten stjärna vid handleden. Utan här snackar vi monstergadd.

Jasse har nämligen valt att skaffa sig en stor drake på sitt ben. "Say hello to my new dragon. PS den ska skuggas lite till men jag är en mes och gav upp efter 4,5 timmar", skrev hon.

Jasse har sedan tidigare en rad tatueringar.