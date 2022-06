Victoria Fajardos oblyga Instagramvideos – månaderna innan skilsmässan med Anton Ewald

Anton Ewald, 28 och hans fru Victoria Fajardo, 38, började flirta via Instagram för cirka sex år sedan. I ett inslajdat dm ska hon ha skrivit "Can I keep you?" och Anton ska då romantiskt ha svarat "Sure".

De gifte sig 2017, efter ett och ett halvt år tillsammans.

– Jag planerade inte att det skulle bli så, och det gjorde inte hon heller! Det bara blev! Vi var liksom som fastlimmade på varandra sedan dag ett egentligen, sa Anton då till Hänt.

De senaste åren har paret periodvis bott i Los Angeles och Miami.

Anton Ewald och Victoria Fajardo skiljer sig

Under torsdagen chockade Anton den svenska publiken med att gå ut med att paret nu skiljer sig. I ett meddelande till Expressen berättade han att det hela är ett gemensamt beslut.

”I bland blir det inte som man tänkt sig och livet tar en till olika platser som gör att man glider isär. Vi är fortsatt goda vänner och jag önskar henne bara det bästa och jag vet att det är ömsesidigt”, skrev han.



Anton Ewald. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT

Victorias första ord om skilsmässan skrev hon ut på sin presentation på sajten "Maxim Covergirl" där "vanligt folk" kan lägga ut sina bilder i hopp om att röstas fram till att hamna på Maxims omslag.



"Hej, mitt namn är Victoria och jag går just nu igenom en tuff skilsmässa. Jag vill inte att kvinnor där ute ska känna sig besegrade på grund av ålder eller andra omständigheter", skriver hon i sin text.

Victoria Fajardos vågade Instagramvideos – utan Anton

Men trots de jobbiga omständigheterna så finns det en sak som Victoria inte ligger på latsidan med – nämligen sin Instagram. De senaste månaderna har hon flitigt uppdaterat sitt flöde med vågade videos där det hånglas, twerkas, poseras och festas loss. Detta samtidigt som Anton lyser med sin frånvaro.

Anton å andra sidan har inte uppdaterat sin Instagram sedan 2021, och det var i samband med att han släppte en låt.

Vi hoppas att båda parter under omständigheterna mår bra.