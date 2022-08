Juni, juli augusti betyder för många sol, bad, semester och lediga dagar på playan.

Men för krögaren Phillipe Cohen så har det för det mesta inneburit jobb. Detta då han precis öppnat sin nya pasta-restaurang POSTO i centrala Stockholm.

Det var strax efter corona-pandemins pik som Cohen slog upp dörrarna till sin första restaurang TED som med sina drinkar, meny och mysiga lokaler snabbt skulle komma att bli en succé. Dryga ett år senare står nu Cohen med ännu en restaurang i bakfickan – och även nyöppnade POSTO ser ut att kunna kamma hem en och annan kund.

Senast Philippe öppnade restaurang fick han stående ovationer av Ingrosso/Wahlgren-släkten som allihopa marknadsförde restaurangen på sina sociala kanaler. Bland annat så var Pernilla Wahlgren och Emilio Ingrosso flitiga fans som mer än gärna höjde Cohens restaurang till skyarna.

Men denna gång har det varit tyst.

Bianca Ingrosso har till och med valt att avfölja Phillipes restauranger vilket talar ett ganska tydligt språk.

Men andra bullar är det från kunderna.

Phillipe Cohens restaurang hyllas

På Phillipes Instagramsida haglar hyllningarna och folk tycks minst sagt vara nöjda.

Några av kommentarerna lyder:

"Var hos er idag, vilka fantastiska sociala och servicevänliga servitriser ni har på plats och pasta lemon med pistagen var gudomligt god! På återseende!"

"Alltså åt hos dig idag sååååå gott"



"Bästa stället"

"Testade pasta med citron o pistagenötter . Herregud himmelsk"

"Så otroligt gott"

"Så jävla lyckat! Up up and away"



"Såå god pasta.Vi var alla supernöjda!! Alfredo,Genovese och Carbonara"

Vi gissar på att även denna restaurang som att bli svår att få bord på under hösten.