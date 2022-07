Gamla liggets flirtiga kommentar på Bianca Ingrossos bild

Många som följt Bianca Ingrosso under de senaste åren vet att hon och pojkvännen Phillipe Cohen har haft det lite upp och ned genom årens gång.

Bianca berättade för cirka ett år sedan i podden "Två meter dumheter" att paret gjort slut åtta gånger.

– Hur många gånger har ni gjort slut egentligen?, frågade Rosanna Charles som driver podden.

– Åtta gånger, berättar Bianca.

– Men ni är tillsammans nu eller? Det kanske är slut igen om en kvart då, svarade då poddkompanionen Emilio Araya.

– Nej men nu är vi tillsammans, skrattade Bianca.

Bianca och Phillipe har varit tillsammans sen de var 16-17 år. Bildkälla: Instagram/Stella Pictures

Men att sitta hemma och vänta på bättre tider under uppbrotten är ingenting för Bianca Ingrosso. Senaste gången hon och Phillipe avslutade sin relation var i början av 2021. Och under den tiden hann hon fixa sig en liten fling. Och det är en person som många vet vem det är, vilket kom fram under en av poddens drycklekar.

– Har någon här legat med en dokusåpadeltagare?, frågar Emilio

– Ja, svarar både Rosanna och Bianca.

Vilka Bianca syftar på – det berättade hon strax efter.

– Eric Hagberg och Oliver Strige. Oliver var ju under min och Phillipes senaste paus. Då var vi på samma fest. Men ingen av oss minns så mycket från den kvällen, skrattar Bianca Ingrosso.

Oliver är en innepinne i Göteborg och har tidigare varit med i Paradise Hotel.

Oliver Striges flirtiga kommentar

Och Oliver Strige verkar inte helt ha grävt ner romantikens blomma sedan profilerna skildes åt. På en av Biancas senaste bilder har han nämligen kommenterat en eldflamma.

Bianca Ingrosso fick en flirtig kommentar av Oliver Strige. Bildkälla: biancaingrosso/Instagram

Bianca har ännu inte svarat på kommentaren.