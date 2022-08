Någon som sannerligen anammat den väderväxlande sommaren 2022 är Bianca Ingrosso.

Bianca har flitigt uppdaterat sin Instagram från sina upptåg där hon sannerligen tuffar på hot girl summer-tåget. Det har bland annat vankats festival i Stockholm, middagar ute, sensuella bikinistories och mingel med andra vänner från influensersfären.

Bianca beslöt sig även för att pipa iväg till Spanien tillsammans med sina nära och kära för en semester av rang.

Väl hemma i Sverige har Bianca redo att mingla vidare så tidigare i veckan pep hon sin kos till Göteborg.

I helgen går nämligen Way Out West av stapeln och i år ser vi bland andra Yung Lean, The Tallest Man on Earth, First Aid Kit och Tame Impala.

First Aid Kit. Bildkälla: Stella Pictures

Våra svenska influensers har nu vallfärdat till Göteborg för att svandyka in på VIP-området där det ska dansas, drickas och vloggas.

Alice Stenlöf, Bianca Ingrosso och Emilio Araya gjorde dock ett mellanstop mitt i festivalandet då de träffade Oliver Strige som är en av Göteborgs hetaste innepinnar. Oliver har tidigare varit med i Paradise Hotel.

Och för att friska upp minnet för den glömske är det nämligen så att Bianca och Oliver har kuckilurat tidigare och under den senaste månaden har man sett Oliver kommentera flirtigt på Biancas bilder.

Festgänget. Bildkälla: oliverstrige/Instagram

På bilderna syns gänget äta lunch och dricka shots.

Detaljen i Bianca Ingrossos bild får följarna att reagera

Trots sommarens trevliga dagar är det sällan någon rast eller ro på Biancas Instagram. I kommentarsfältet lever följarna minst sagt rövare, bland annat när hon publicerade en video från en båtresa som några jämförde med pornografi.



Men denna gång gäller det en så enkel sak som en lapp.

Lappen som rörde upp känslor. Bildkälla: biancaingrosso/Instagram

Bianca poserar nämligen i en genomskinlig klänning och på en av bilderna syns lappen som visar tvättinstruktioner. Detta gick inte direkt följarna obemärkt förbi.



Biancas följarna är på hugget. Bildkälla: Instagram

Bianca har för vana att gå in och svara sina följare – men det har hon inte gjort nu.