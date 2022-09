Martin Melins syrliga pik till Bianca Ingrosso: "Försoningsligg"

Det är få som lyckats undgå att Bianca Ingrosso och Phillipe Cohen gjort slut. Det var under sommaren som profilerna valde att gå skilda vägar vilket Bianca slutligen valde att berätta under en frågestund på Instagram.

Efteråt har Bianca pratat vitt och brett om att hon mentalt mår bättre nu än hon gjort på länge samt att hon under sommaren känt att hon "krupit ur ett skal".

– Jag har lämnat en relation.... eller egentligen flera som inte har givit mig någon energi. Jag är ju egentligen en glad och sprudlande tjej med massor av energi, inte en bitter soffpotatis, berättade hon i en av sina vloggar.

Bianca har publicerat en ny vlogg. Bildkälla: Youtube

– Jag träffar så många coola människor som ger mig så mycket energi. Det är helt sjukt, fortsatte hon.

Vad pysslar då Phillipe med? Jo, han knegar på med restaurangerna Ted och nyöppnade POSTO som båda två går som tåget. Han och Bianca avföljde varandra på Instagram under sommaren. Men Biancas familj och Phillipe – de följer fortfarande varandra.

Bianca och Phillipe är inte längre tillsammans. Bildkälla: biancaingrosso/Instagram

Till en början spekulerade följarna i att hon och Phillipe snabbt skulle bli tillsammans igen då de tidigare gjort slut cirka sex-sju gånger för att sedan hitta tillbaka till varandra.

Men icke sa nicke. Denna gång tycks det hela vara over and out.

Och det före detta parets uppbrottsstatistik – det är någonting som många ute i stugorna har koll på.

Martin Melins syrliga pik

I veckan hade Hänts nya TV-satsning Starstruck premiär och första gästerna var inga mindre än Martin Melin och Elin Härkönen.

Elin och Martin gästar Hänts nya program. Bildkälla: Hant.se

Under intervjun dyker nyheten om Bianca och Phillipes uppbrott plötsligt upp. Vilket Martin Melin inte var sen med att kommentera.

– Varför är det helt plötsligt nu jättestort? För de är väl ihop igen om två månader, säger Martin i programmet och fortsätter:

– Det kanske bara är ett tjafs som vänder, man vet inte de kanske har något försoningsligg och sen helt plötsligt är de ihop igen.