Melinda Jacobs svar på frågan chockar reportern: "Vad är det för fel...?"

Det var våren 2022 som Martin "E-Type" Eriksson, 57, bekräftade att han och Melinda Jacobs, 38, har en kärleksrelation. Melinda Jacobs blev offentlig för cirka två år sedan efter att ha varit fostermamma till 3-åriga Esmeralda som blev ”lilla hjärtat” med hela svenska folket.

Esmeralda påträffades senare död hemma hos sina biologiska föräldrar. När hon hittades hade hon droger i kroppen och hade utsatts för trubbigt våld.

Efter händelsen har Melinda släppt boken ”Hon hette Esmeralda”.

Melinda Jacobs och E-Type får snart sin bebis

Den 11 januari är beräknat födelsedatum för Melinda som känner sig klar med att vara på gravid. På sin Instagram skrev hon ut att hon den senaste tiden haft problem med kroppen, andningen och att det varit väldigt ansträngande att vara gravid denna gång.



Melinda Jacobs förvånar med sitt svar

"Som jag längtar. Kanske inte lika redo för själva födandet men som gravid är jag klar. Kroppen som annars är ganska liten bär på mer än 20 kg mot vad den brukar och otränad som jag är blir det en stor påfrestning på andningen. Jag har svårt att gå, värk i kroppen och mycket sammandragningar. Illamåendet håller i så håll tummarna att bebis kommer i dagarna", skriver hon.

Men trots krämpor och gravidhormoner gav hon sig för några veckor sedan ut på röda mattan för att mingla. Väl på mattan intervjuades hon av HÄNT som frågade kändisarna vad de äter för pizza.

Molly Hammar svarade att hon gillar det mesta, Penny Parnevik gillar amerikansk pizza med bara ost och Daniela Rathana gillar Hawaii.

Men Melinda, hon skulle sannerligen komma att förvåna med sitt svar.

– Jag gillar en pizza med tonfisk, krabba och banan haha. Det är nog bara jag som gillar den pizzan.

I klippet har reportern/redigeraren skämtsamt lagt på ett ljud där en röst säger på engelska "What is the matter with you?".

Och ja, pizzan kanske inte lät som den godaste. Men smaken är som vi alla vet som baken.