Carolina Gynning slår tillbaka mot följarna – med bild där hon står på alla fyra och visar rumpan

Den framgångsrika, oblyga och högljudda medieprofilen och designern Carolina Gynning, 44, är sannerligen en kvinna med många strängar på sin lyra. Hon är en framgångsrik konstnär, driver en populär podcast och är inte minst en riktig favorit på sociala medier.

Men utöver att göra succé med sin konst och smyckeskollektioner samt dyka upp i program då och då så är även Gynning en baddare på sociala medier. På Instagram följs hon idag av över 450 000 människor.

Carolina Gynning. Bildkälla: TT/Nyhetsbyrån



Och hennes Instagramflöde rör minst sagt upp känslor hos följarna.

Gynning publicerar nämligen en hel del bilder på konstverk som bland annat föreställd en onanerande kvinna, en tårta som föreställde en vagina och en hel del bilder med fokus på stussen.

Under de senaste månaderna har det varit ordentligt med fokus på Gynnings hårda träning och hon har skrivit öppet om att det just nu tränas för att skulpturera kroppen. Vilket följarna nu sagt att de blivit lite less på.

"To stay in Shape is a big job but i loooove it", skriver hon till bilden.

"Vad hände med älska dig som du är?". Bildkälla: carolinagynning/Instagram

"Tycker mkt om dig. Men allt handlar om utseendet nu och att vara smal osv. Och alla kommentarer ditt utseende och ger beröm för att du är smal. Vet inte varför jag triggas av detta. Har kämpat hela mitt liv med tankar kring mat och träning. Det blir sån extrem fixering. Jag har varit där. Men jag vill verkligen inte avfölja så det kommer säkert ngn skriva att jag ska nu om jag stör mig", skrev en besviken följare.

Och nu har Gynning svarat på ett väldigt.... "Gynnigt sätt". Nämligen med en bild på sin stjärt.

Carolina Gynnings svar. Bildkälla: carolinagynning/Instagram

"Visst kan inte alla vara nöjda med en och visst kan man inte vara älskad av alla. Men jag skulle önska att vi alla fick vara fria i vår nakenhet och sexualitet. Jag är en otroligt sexuell person jag styrs av min fitta… ja… så är det. Och jag älskar det. Min kvinnliga yoni power har byggt hela min karriär", skriver hon och fortsätter:

Så känns det. För den sexuella drivkraften är en av de största vi har. Så nu vill jag en gång för alla sätta ner foten och be er som blir arga för att man ser ut på det ena eller andra sättet lägga ner er tråkiga attityd. Vi har alla makten över våra egna liv våra matvanor och vår träning. Njut av det som passar dig".

Nu hyllas hon av en rad kända profiler, bland andra Bianca Ingrosso, Mia Skäringer, Rosanna Charles och Pernilla Wahlgren.