Paow dejtar Kevin – men har nu försvunnit iväg med annan manlig tv-profil

Paulina "Paow" Danielsson, 29, är en av landets största dokusåpaprofiler. Hon har varit med i otaliga säsonger av Paradise Hotel (varav en säsong hon vann), Ex on the beach, Temptation Island, Lyxfällan samt Hemliga beundrare.

Men de senaste åren har Paow inte synts till i tv-rutan. I podden Sanning & Konsekvens berättade hon nyligen att hon under de senaste åren valt att resa tillsammans med vänner och ex-pojkvänner samt arbeta med OnlyFans.

För någon månad sedan uppdaterade hon sina sociala medier med content från Stockholms gator där hon bland annat åt lyxiga middagar ute, festade, gästade poddar och Youtubekanaler samt var ute på shoppingrundor.

Hon åt även brunch tillsammans med en gammal flamma som många känner igen från tv.

Bildkälla: kattpaow/Instagram

Nämligen Kevin Hardevik som vi sett i både Ex on the beach och Love Island Sverige. I en intervju med HÄNT sa Kevin att profilerna dejtar.

”Vi har dejtat ett litet tag nu så vi får se var det leder men jag mår väldigt bra, Paow är helt fantastiskt, har så roligt med henne.”, skrev Kevin till Hänt.



Men nu ser det ut som att Paow rört sig vidare, så att säga.

Många av hennes följare har lagt märke till att hon försvunnit från sociala medier. Men det finns en naturlig förklaring till det hela.

Hennes gode vän Vanessa Nessa Elie som driver instagramkontit "Exonphspoiler" fick under sin frågestund frågan om var Paow tagit vägen.

Bildkälla: exonphspoiler/Instagram

Och tydligen har Paow åkt iväg på äventyr med sitt ex Cristian Brennhovd.

Cristian är en norsk realitykille med över 100 000 följare. Han har varit med i tre säsonger av norska Ex on the beach, och förra året syntes han även i äventyrsprogrammet "71 grader nord kjendis 2022".

Paow är på resande fot. Bildkälla: kattpaow/Instagram

To be continued...