Kodjo Akolors syrliga kommentar på Molly Sandéns bild: "Du får..."

Molly Sandén, 30, har varit ihop med sin pojkvän David Larsson sedan december 2019. Paret träffades via musiken då David tidigare sjungit i bandet The Royal Concept. Utöver det spelar han tillsammans med Molly och flera andra artister, bland andra Miriam Bryant och Veronica Maggio som han turnerat med under sommaren 2023.

I januari 2023 gick Molly Sandén ut på TikTok och berättade att hon är gravid med parets första barn. 8 juni publicerade hon den första bilden på knodden och henne vilket fick gratulationerna att slå som spön i backen. Molly hade nämligen skrivit texten "Fan va bra Beyonce va" men publicerade utöver en bild från konserten en rad olika bilder från de första dagarna som förälder.

Pernilla Wahlgren var en av de som kommenterade. Bildkälla: pernillawahlgren/Instagram

Tiden efter har Molly och David spenderat i en mysig bebisbubbla tillsammans med varandra, sina familjer och sina vänner. Men som vanligt så förekommer det en rad pekpinnar som kommer med att vara kändismamma.

Bland annat så drack Molly ett glas vin med sina vänner vilket hennes följare inte alls tyckte var en bra idé. Men många tog även molly i försvar. Mer om det kan du läsa här.

Kommentarerna på Instagram. Bildkälla: mollysanden/Instagram

Mollys bilder har fortsatt att engagerat följarna på olika sätt , men det är inte bara vanligt folk som lägger kommentarer utan även kändisar. En av dem är Kodjo Akolor.

Molly publicerade en bild till sina 651 000 följare där hon såg ut att vara något nedstämd. Men till bilden skrev hon texten: (Jag e inte ledsen bara trött).

Kodjos kommentar. Bildkälla: mollysanden/Instagram



Många skrev och stöttade Molly med ord om att hon är vacker oavsett humör.

Men Kodjo han skrev kort och gott: "Va inte orolig, du får vila om 10-13 år".

Syrligt – och kul.