Har du koll på Gustaf Hammarstens skådisdotter?

Gustaf Hammarsten ålder – hur gammal är han?

Gustaf Hammarsten föddes den 2 september 1967, vilket innebär att han fyller 57 år under hösten 2024.

Vad har Gustaf Hammarsten för utbildning?

Enligt en profilsida på Kulturhuset Stadsteatern är Gustaf Hammarsten utbildad vid dels Lee Strasberg i New York, dels vid Teaterhögskolan i Stockholm.

Gustaf Hammarsten filmer – var han med i Brüno?

Genom åren har Gustaf Hammarsten synts i en hel uppsjö av filmer, däribland klassikern "Tillsammans" (2000), "The Girl with the Dragon Tattoo" (2011) och "Hamilton – I nationens intresse" (2012). År 2009 gjorde han dessutom en av huvudrollerna i "Brüno", där han spelade mot humorgiganten Sacha Baron Cohen.

Utöver film har Hammarsten också medverkati i flera tv-serien: "Sjölyckan", Fröken Frimans krig" och "Thunder in my heart" bara för att nämna några som listas på skådisens IMDb-sida.

Har Gustaf Hammarsten fru eller flickvän?

Ja, Gustaf Hammarsten är sedan 1998 i en relation med Jessica Liedberg.

Vem är Gustaf Hammarstens partner Jessica Liedberg?

Jessica Liedberg är, likt Gustaf Hammarsten, skådespelare och faktum är att paret träffades när de båda arbetade med pjäsen "Rendez-vous i Rio" 1998. Två år senare jobbade paret ihop i kultförklarade "Tillsammans".

Jessica Liedberg. Foto: Mikaela Landeström/TT

Numera är Hammarsten och Liedberg bosatta i en 142 kvadratmeter stor lägenhet på Kungsholmen i Stockholm.

– Vi har renoverat den i skov, då vi går all in. Jag och min sambo Jessica är ganska ambitiösa. Vi tycker om det här med gamla hus och lägenheter. Men under en period fick vi nästan en överdos. Det var som att barnen växte upp på byggvaruhus. De stod där och väntade i kalla brädhallar. Jag minns att de någon gång sa: ”Snälla pappa, bygg inte mer.” Då får man ta en liten paus på några år, har Hammarsten tidigare sagt till Leva & Bo.



Har Gustaf Hammarsten barn?

Gustaf Hammarsten och Jessica Liedberg har tre barn: döttrarna Edit, Ella och Märta.

– Jag vill få dem att förstå hur bra de är, vad som än händer. Och så vill jag få dem att pröva att göra saker som kan få dem att må bra, trots att de kanske inte riktigt vågar, även om det är viktigt att inte pressa dem, har Hammarsten tidigare sagt om sitt föräldraskap i en intervju med Icakuriren.

Jessica Liedberg och Gustaf Hammarsten med döttrarna Märta, Ella och Edit. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Och kanske tycker du att mellandottern Ella ser bekant ut? Det är inte så konstigt. Hon har nämligen gått i föräldrarnas fotspår och börjat skådespela. Hittills har hon synts i danska "Badhotellet" och filmatiseringen av Martina Haags bok "Det är något som inte stämmer".



Är Gustaf Hammarsten med i "Dr Death" om Paolo Macchiarini?

Ja, Gustaf Hammarsten spelar läkaren Anders Svensson i den andra säsongen av "Dr Death", som kommer att handla om skandalkirurgen Paolo Macchiarini. Tv-serien sänds på TV4 med start den 18 januari 2024.

Paolo Macchiarini. Foto: Magnus Andersson/TT

Har Gustaf Hammarsten Instagram?

Ja, på Instagram heter Gustaf Hammarsten @gustafhammarsten.