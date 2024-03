Erika Persson om mamma Gunillas kärleksliv: “Väldigt kul”

Gunilla Persson blev ett minst sagt välkänt namn hemma i stugorna i samband med sin medverkan i “Svenska Hollywoodfruar”. Därefter har hon bara blivit mer och mer älskad av svenska folket, och är i dag en av de mest omtalade tv-personligheterna i landet.

Gunilla Persson tävlade i Melodifestivalen 2024

2024 har Gunilla Persson varit mer på tapeten än någonsin då hon medverkade i Melodifestivalen med sitt bidrag “I Won’t Shake (La La Gunilla)”. Gunilla och hennes bidrag blev en av tävlingens stora snackisar, och låten klättrade upp på Svensktoppen.

Gunilla Persson tog sig till kvalfinalen i Mello. Foto: Stella Pictures

Gunilla Persson avslöjar nya tv-programmet

Även Gunilla Perssons dotter Erika Persson blev ett välkänt ansikte efter att hon synts i “Svenska Hollywoodfruar”. Gunilla Persson var 43 år gammal när Erika kom till världen, och hon har tidigare berättat för Aftonbladet att hennes pappa hade ett finger med i spelet.

– Han blev sjuk och gick bort på ett år. Jag brukar säga att det var pappa som ordnade en deal med Jesus och såg till att jag fick Erika. Han visste hur mycket jag behövde ett barn, jag var ju 40 plus, så han ordnade med Gud att jag fick ett barn, har hon sagt till Aftonbladet.

När Gunilla Persson, i samband med sin medverkan i Melodifestivalen, gästade “Efter Fem” på TV4, berättade hon att hon inte varit kär på många år. Mello-stjärnan avslöjade även att hon har ett nytt program som ligger i pipen, som förhoppningsvis kan leda till ett giftermål.

– Det finns ett program som är på gång, det heter ”Bröllop för Gunilla”, sa hon då.

Erika Persson på premiären av "Lilla Sjöjungfrun The Musical". Foto: Nyheter24

Erika Persson: "Hade velat se mamma med..."

I dag har Gunilla Perssons dotter Erika Persson hunnit fylla 21, och lever sitt liv hemma i USA, där hon studerar på Pitzer College. Under hösten 2023 tog Erika dock ett kortare studieuppehåll. Under 2024 har hon även gjort mamma Gunilla sällskap i Sverige under alla Mello-uppstyr. Men vad tycker egentligen Erika att mamma Gunilla borde träffa för typ av man?

– Jag tror någon som kan hålla hennes tempo. Någon som också är lite excentrisk. Jag hade velat se henne med en manlig motsvarighet till henne. Jag tror att det skulle vara väldigt kul, har Erika sagt till Nyheter24.

