Erika Perssons besked om Melodifestivalen – nu svarar hon

Den storslagna finalen av Melodifestivalen 2024 går av stapeln i Friends Arena den 9 mars, och startfältet består bland annat av Marcus och Martinus, Danny, Lisa Ajax och Dotter.

Gunilla Persson och Fröken Snusk åkte ut ur Melodifestivalen 2024

De tolv bidrag som slåss om sångfågeln har dessförinnan tagit sig vidare från fem olika deltävlingar, och även ett finalkval. Till finalkvalet, vars koncept var helt nytt för i år, tog sig bland annat Hollywoodfrun Gunilla Persson med sin låt “I Won’t Shake (La La Gunilla)” och Fröken Snusk med bidraget “Unga och Fria”.

Men när resultatet i finalkvalet väl stod klart så snubblade Gunilla Persson på mållinjen, och det blev istället Annika Wickihalder och Jay Smith som kammade hem de två platserna.

Ilskan mot finalkvalet i Melodifestivalen 2024

Både artister och tittare har uttryckt ett missnöje över hur finalkvalet i Melodifestivalen 2024 var upplagt, och menar att det kan ha påverkat resultatet. Kvalfinalen ägde rum direkt efter den femte deltävlingen vilket kritiker har menat gjorde att de som tävlade tidigare under kvällen fick en fördel. Här kan du läsa mer om kritiken mot finalkvalet i Melodifestivalen 2024.

Gunilla Persson i Green Room. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Gunilla Persson ska åka ut på turné

Men även om Gunilla Persson inte tog sig hela vägen till final så har hennes Mello-låt tagit hela svenska folket med storm. “I Won’t Shake (La La Gunilla)”, som har skriven av Fredrik Andersson, har gjort succé på sociala medier och har även blivit så pass populär att den lyckats ta sig in på Svensktoppen.

Och framgångarna tar inte slut där. Till TT har Gunilla Persson nämligen sagt att en turné står på schemat.

– Jag har två till färdiga låtar som Fredrik Andersson skrivit och nu letar jag bokningsbolag. Det blir en mindre showturné i sommar – jag kommer tillbaka!, har Gunilla Persson sagt enligt TT.

Kommer Erika Persson tävla i Melodifestivalen?

Gunilla Perssons dotter Erika Persson har även hon blivit en välkänd profil hemma i Sverige, och precis som sin mamma är hon bosatt i Los Angeles. Och hon har flera gemensamma nämnare med sin mamma. Även Erika Persson är nämligen en duktig sångerska och planerar att släppa egen musik.

– Erika kommer också att spela in sina originallåtar med samma producent som har skrivit min låt (“I Won’t Shake”, reds anm.), har Gunilla Persson tidigare sagt till Nyheter24.

Erika Persson och Gunilla Persson i Växjö. Foto: Johan Nilsson/TT

Gunilla Persson har tidigare berättat för Nyheter24 att Erika Persson är väldigt positivt inställd till sin mammas medverkan i Melodifestivalen. Men kommer vi få se Erika Persson själv uppe på Mello-scenen någon gång i framtiden? Det berättade hon för Nyheter24 bara dagar innan finalkvalet.

– Never say never. Men jag tror inte riktigt att det är min vibe kanske. Men jag vet inte. Kanske!, säger Erika Persson.

