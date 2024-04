Det gör Leif Mannerströms barn idag: "Bra som tusan"

Leif Mannerström ålder – hur gammal är han?

Leif Mannerström är född 17 mars 1940 och fyller därmed 85 under 2025.

Leif Mannerström. Bildkälla: TT/Adam Ihse

Driver Leif Mannerström restauranger?

Leif Mannerström är en av Sveriges främsta kockar. Vid 23 års ålder blev han köksmästare på den tidigare anrika och välkända restaurangen Henriksberg i Göteborg, enligt Expressen.



Mannerström har bland annat utsetts till "kockarnas kock" åren 1993, 2003 och 2007 och haft stjärna i Guide Michelin i över tio år. Han har dessutom fått utmärkelserna Cordon Bleu 1999, Svenska kökschefers Hedersutnämning samt Konungens medalj av 8:e storleken.



Leif Mannerström har drivit många restauranger. Några exempel är restaurangen Johanna, som under sin tid kallades för "Sveriges bästa restaurang", den exklusiva restaurangen Sjömagasinet, som under Mannerströms tid hade en stjärna i Guide Michelin, men även anrika Kometen i Göteborg, enligt Expressen. Hans sista tid som krögare var på just Kometen, fram till 2017.

Övriga restauranger som drivits av Mannerström är Belle Avenue på Park, Mannerström & Jansson, Steak, Aquarella på Kanarieöarna och Golfkrogen Hovås i Göteborgs.

Man kan minst sagt säga att han har drivit ett flertal succékrogar. Men han har även varit produktutvecklare, konsult, tv-profil, kokboksförfattare och matdebattör.



Hustrun Lilian Mannerström och Leif Mannerström 2023. Bildkälla: STELLA Pictures/Patrik Österberg

Har Leif Mannerström fru?

Ja, Leif Mannerströms fru heter Lilian Mannerström. Han är inte bara bra på att laga mat, han är också bra på att hålla kärleken vid liv. Han och frun har varit tillsammans i över 60 år.

Vem är Leif Mannerströms fru Lilian Mannerström?

Leif Mannerströms fru Lilian Mannerström är född 28 mars 1944. Hon fyller alltså 81 år under 2025.

Lilian är aktiv i familjeföretaget som drivs av familjen Mannerström.

Sebastian Mannerström var bara sex-sju år när han fick följa med pappa Leif till jobbet och lära sig yrket från grunden. I dag är han själv en mästerkock. På högra bilden ser vi honom laga lax med syrad gurka och srirachamajonnäs. Bildkälla: TT/Janerik Henriksson

Har Leif Mannerström barn?

Leif Mannerström har två barn, dottern Petronella Mannerström, född 1963, och sonen Sebastian Mannerström, född 1969.

Sonen Sebastian är en framgångsrik kock och i en intervju med Expressen säger Mannerström att det går "bra som tusan" för honom. Dottern Petronella har däremot inte varit i rampljuset på samma sätt som Sebastian har, men hon jobbar också i familjeföretaget. Hela familjen är inblandad i allting de gör.

Leif Mannerström ung – hur såg han ut?

Som ung drömde Leif Mannerström om att bli fältflygare, det har Expressen tidigare rapporterat om. Istället blev han kock, precis som pappa Gösta var.

Det är inte konstigt att den unga Leif tillslut hamnade i restaurangbranschen. Hans pappa arbetade en gång i tiden på restaurang Gondolen i Stockholm och farmor drev Cecilias matsalar på Hornsgatan på Södermalm.

Var bor Leif Mannerström?

Leif Mannerström bor tillsammans med sin fru Lilian på en herrgård i Tvärred, Ulricehamn. Där har de bott sedan 2016. De bor i en villa på cirka 200 kvadratmeter och byggdes år 1909.

Här lagar Leif Mannerström ugnsbakad falukorv på sin Youtube-kanal i mars 2024. Bildkälla: Youtube/mannerstromleif

Har Leif Mannerström Instagram eller Youtube?

Ja, Leif finns på både Instagram och Youtube.

På Instagram finns Leif på kontot @mannerstromofficiell. Hans Youtube-kanal heter @mannerstromleif.