Paow kissade på känd politiker

Paulina "Paow" Danielsson, 30, är en av landets mest ökända dokusåpadrottningar.

Startskottet till Paows offentliga liv gick av stapeln redan när hon var 14 år och skaffade sig en livsstilsblogg. Bloggen skulle under flera års tid vara en av landets mest besökta och på senare år har många kända namn kastats under bussen då Paow inte direkt sparar på krutet.

2013 ringde Paradise hotel-produktionen upp och frågade om hon ville vara med i programmet. Svaret blev snabbt ja och där inleddes hennes resa till att bli Sveriges egen dokusåpadrottning.

Efter säsongen 2013 har hon varit med i flera säsonger till av Paradise Hotel, hon har även synts i Ex on the beach, Temptation island, Hemliga beundrare och Lyxfällan.

Men under de senaste åren har Paow varken bloggat eller synts i tv. Rubrikerna kring Danielsson har istället handlat om plastikoperationer och stökiga pojkvänner. Hon har även varit med i SVT där hon debatterat om kokain samt synts umgås med SD-toppen Tobias Andersson.

Paow utanför Sverigedemokraternas valstuga. Bildkälla: Instagram

Men trots att Paow öppen berättat att hon tycker om SD så är det fler politiker hon umgåtts med och även haft "raj raj" med.

När hon nyligen besökte Youtubekanalen "Kul i kombo" kom tjejerna in på hur det är att ligga med vissa stjärntecken. En av dem sa då:

– Jag har nyligen legat med en oxe för första gången.

Paow fyller då i:

– Jag har legat med ett par politiker som är oxar. Bland annat SD men inte bara... inga sossar om man säger så. Och det är det SJUKASTE. De gillar verkligen så... BDSM, säger hon och fortsätter:

– Den här kända politikern.... var inte SD. Och han drog fram ett plastlakan och ville att jag skull.. ja men squirta.. eller typ, ja men kissa på honom. Så det gjorde jag... men här var jag 22 år gammal men ja... det var väl kul, berättar hon.