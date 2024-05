Ingrossos okända släkting är superstjärna: "Overkligt"

Det är svårmissat att familjen Wahlgren-Ingrosso kryllar av talanger som består av underhållare, artister, entreprenörer och skådespelare.



Det är sedan tidigare känt att syskonen Bianca, Benjamin och Oliver Ingrosso är kusiner med DJ:n Sebastian Ingrosso från ”Swedish House Mafia” på sin pappas sida. Nu har det kommit fram att ännu en känd profil ingår i Ingrosso-släkten.

MISSA INTE: Bilderna avslöjar familjen Wahlgren-Ingrossos förvandling



Benjamin och Bianca Ingrosso på "Allsång på Skansen" 2021. Bildkälla: STELLA Pictures/Jari Kantola

LÄS MER: Barnbarnens ord efter Hans Wahlgrens död: "Vår hjälte"

Ingrosso-klanen är kusin med känd italiensk artist

Ett släktträd av begåvade talanger i Wahlgren-Ingrosso-familjen började inte Christina Schollin och Hans Wahlgren.

Hans pappa Ivar Wahlgren och hans fru Nina Scenna hade nämligen karriärer i rampljuset så tidigt som i början av 1900-talet. Det resulterar i dagsläget i hela fyra generationer på underhållningsscenen – och troligtvis kommer det inte sluta där.

Exempelvis har Benjamin Ingrosso en karriär som just nu pikar. Under 2024 har han bland annat hunnit med en Europaturné och blivit utsedd till "Sveriges bäst klädda man" två gånger, något som medför många intervjuer.

Benjamins genomslag i Europa har fått honom att ställa upp i en del intervjuer i olika internationella medier. När han i februari gästade den italienska radiokanalen Radio Deejay avslöjade han relationen med en italiensk artist – de är nämligen kusiner.



Antonio Diodato på "Sanremo Italian Song Festival" i februari 2024. Bildkälla: STELLA Pictures/Avalon

LÄS MER: Därför slutade Lovisa Worge hos Bianca Ingrosso: "Hemskt"



Benjamin Ingrosso: "De blev helt paffa"

Syskonen Ingrosso är nämligen kusiner, eller mer bestämt andra kusiner, med den italienska superartisten Antonio Diodato som går under artistnamnet Diodato. Han är i själva verket en av Italiens mest kända artister.

Det var år 2020 som Diodato vann den italienska motsvarigheten till Melodifestivalen. Tävlingen heter Sanremo Music Festival och representerade Italien i Eurovision Song Contest samma år.

– Det är fantastiskt, när du förklarar det så är det ganska overkligt att de alla är en del av min familj. Men jag är väldigt stolt över detta. Jag växte upp bland så många talanger, backstage på min mammas shower och restaurangerna som min pappa hade. Så jag växte upp med musik i huvudet och lukten av focaccia i näsan, skrattar Benjamin Ingrosso i Radio Deejay.

I en intervju med tidningen Café berättade Benjamin mer om släktbanden.

– Det är pappas kusin. Jag var på en radiostation i Italien nyligen där de blev helt paffa: ’So you are cousins with both Sebastian Ingrosso and Diodato?!’ Jag skrattade och svarade: ’You should come to Sweden. There are even more of us there.’, säger Benjamin till tidningen.

MISSA INTE:

Benjamin Ingrossos miljoner – så mycket tjänar stjärnan

Så mycket tjänar Bianca Ingrossos assistenter

Därför blev Benjamin Ingrosso stoppad av knarkspanare