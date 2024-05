Popstjärnan pekas ut som Jackie Ferms nya pojkvän

I 11 år har realityprofilen Jackie Ferm, 33, varit tillsammans med journalisten och författaren Ola Brising, 50. De träffades i samband med att Ola och Jackie skrev hennes självbiografi Rövardotter år 2013. Där berättade Jackie bland annat om sitt liv som dotter åt den ökända bankrånaren Lars-Inge Svartenbrandt.

Paret gifte sig på alla hjärtans dag I Bangladesh år 2016, ett år efter att de förlovat sig.

"Jag kommer ha vackra bengaliska kläder på mig och vi kommer även att dansa för varandra", skrev Jackie på sin blogg då.

Ola Brising och Jackie Ferm. Bildkälla: Stella Pictures.

Äktenskapet blev dock inte långvarigt. Några månader efter bröllopet så var skilsmässan ett faktum.

"Ola Brising och jag har bestämt oss för att gå skilda vägar. Vi har pratat om det länge. Det har helt enkelt blivit för mycket av allt. Vi hade tre lyckliga år ihop. Jag tycker såklart om Ola väldigt mycket fortfarande. Som vän och önskar honom lycka till!", skrev hon på sin Facebook.

Jackie Ferm och Ola Brising har gjor slut

Men Jackie och Ola fortsatte att vara ett par, och har levt ihop på Södermalm de senare åren. I januari intervjuades Jackie Ferm av Nyheter24, och då berättade hon om de utmaningar som de ibland står inför.

– Ola och jag bor ihop. Vi har haft det jobbigt. Klart vi älskar varandra. Men vi har det lite komplicerat just nu. Sedan vill man ju heller inte slänga bort 10 år? Jag är smått barnsugen eftersom jag jobbar med barn och ungdomar! Den biologiska klockan har nog satt igång. Hehe, sa Jackie Ferm till Nyheter24.

LÄS MER: Det gör Jackie Ferm idag: "Jag är nykär i mitt jobb"

Nu kan Nyheter24 avslöja att förhållandet mellan Jackie och Ola är över.

"Ola och jag har separerat. Och jag kommer att flytta. Jag älskar fortfarande Ola massor. Men vi behöver detta båda två. Efter 11 år ihop. Vi är båda jätteledsna", skriver Jackie Ferm i ett inlägg på sin Instagram.

Ola Brising och Jackie Ferm har gått skilda vägar efter 11 år ihop. Bildkälla: Instagram/jackieferm

Förändring gör ont, och just nu är det motigt för Jackie.

Hur känns det nu efter 11 år ihop. Hur mår du?

– Piss. Rejält piss just nu, säger Jackie Ferm till Nyheter24.

Men Jackie Ferm minns också den fina tid hon och Ola delat.

– Alla magiskt fina minnen och allt som dessa 11 år varit. Jag kommer med stolthet säga att den mannen älskade jag i alla år. Och vad vi haft. Våra böcker, hundar, dokumentärfilmer, resor. Vi har upplevt allt. Nu känns det mest som att jag gav honom två lik att titta på. Men det var så mycket mer. Tänkte att vi skulle hålla ihop till livets slut ju, säger Jackie Ferm till Nyheter24.

Nu kan Nyheter24 även avslöja att det finns en ny man i Jackies liv. Han heter Patrik Lundström, och jobbar som musiker och resurspedagog. Han är medlem i banden Fuffens och One with the stains.

"Och vi försöker nu alla vara så respektfulla som möjligt med varanda. För båda Ola och Patrik gillar ju varandra", skriver Jackie på sin Instagram.

I övrigt är Jackie fåordig om den nya relationen.