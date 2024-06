Hanna Friberg postar ännu en fotbollsbild – efter hatstormen

Hanna Friberg, 30, har under de senaste åren kommit att bli en av vårt lands största influencers. Idag driver hon två poddar, Måndagsvibe tillsammans med sin vän Lovisa "Lojsan" Wallin och "30s in the city" som handlade om livet i New York. Den har hon drivit tillsammans med vännen Stella Cocozza.

Men utöver poddar, Youtubeshower och annat så har Hanna även 256 000 följare på Instagram som dagligen får hänga med i hennes vardag.

Hanna Friberg och Stella Cocozza. Bildkälla: hannafriberg/Instagram

Hanna Friberg lägger upp rumpbild med orm mellan skinkorna



Men det är inte alltid uppdateringarna på sociala medier går helt smärtfritt. Förra året mötte Hanna nämligen en hatstorm efter att hon gått på fotbollsderbyt mellan Hammarby och Djurgården.

Hon stod då i Djurgårdenklacken tillsammans med sina vänner och supportrarna reagerade starkt på att hon filmade när Djurgården låg under.

I år kände Hanna för att gå på ytterligare en liten allsvensk fotbollsmatch. Men denna gång lämnade hon djurgårdshalsduken hemma. De ljusblåa färgerna var istället utbytta mot Bajens gröna. Hanna gick nämligen med sina Bajenkompisar på matchen mellan Hammarby och Kalmar FF.

Hanna Friberg gästade Fotbollsmorgon. Bildkälla: Youtube

Och när det kommer till supporterskapet sparade hon inte på krutet. Jackan var Bajenfärger, halsduken var på och uppvärmningen tillsammans med andra supportrar var självskriven.

Hanna stegade även stadigt i den så kallade "marchen".

Och ja, man kan säga att det hela inte togs emot med öppna armar utan snabbt haglade kritiken.

Hanna Fribergs skämt på Instagram

Nu har Hanna lagt ut ännu en fotbollsrelaterad story med ett litet skämt.



Detta var innan Sverige – Serbien-matchen som under lördagen spelades i Stockholm som Hanna var ute och drack öl tillsammans med vännen Malin Norlander. Tjejerna hade dagen i ära klätt sig i Sverige-tröjor.

Till bilden skrev Hanna texten:

"Vilket lag hejar vi på i dag?", och syftade då på att hon tidigare "hejat på flera".

Hanna Friberg och Malin Nordlander. Bildkälla: hannafriberg/Instagram

Och ja... vi måste väl alla erkänna att det var LITE kul.