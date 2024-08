Icona pop-sångerskan gravid – ställer in spelningar

Musikduon är egentligen en trio!

Det avslöjar nu Icona pop-artisten Aino Jawo, 38, i ett inlägg på Instagram, där hon berättar om graviditeten med sitt andra barn.

Aino Jawo om graviditeten: "Har varit tuffare fysiskt"

Icona pop är en svensk DJ- och pop-duo bestående av Jawo och kollegan Caroline Hjelt, 36. I sommar har artisterna befunnit sig ute på vägarna, både i Sverige och utomlands, med en turné som bland annat stannade till vid musikfestivalen Way Out West.

Det var i samband med uppträdandet i Göteborg som Jawo släppte bomben om nytillskottet.

”Jag är mer än glad att meddela att vår Icona pop-familj växer. Jag är gravid igen”, skriver artisten på Instagram.

Hon fortsätter sedan med mindre glad nyheter.

”Olyckligtvis har det varit lite tuffare fysiskt denna gång och vi alla känner att vi måste sätta säkerheten först. Så vi har tagit det tuffa beslutet att jag inte ska vara med på de sista showerna på denna sommarturné”, skriver hon i inlägget.

Aino Jawo gift med Valdemar Jawo Fredriksson

Jawo är sedan en tid tillbaka gift med tränaren och hälsoentreprenören Valdemar Jawo Fredriksson, och paret har sedan tidigare dottern Idris, 3. Även Hjelt är mamma till dottern Gaia, 3, tillsammans med ex-maken Yoye Lapogian. Paret skiljde sig i januari 2024, vilket Nyheter24 då rapporterade om.

Ställer in resterande delar av turnén

Men de som redan bokat biljetter till duons uppträdanden är inte lämnade helt tomhänta.

När Jawo nu ställer in resterande delar av turnén kommer parhästen Hjelt att fortsätta konserterna på egen hand.

I kommentarsfältet flödar gratulationsönskningarna över, och profiler såsom Molly Sandén, Angelica Blick och skådespelaren Katherine Langford passar på att gratulera Jawo.



Molly Sandén gratulerar Aino Jawo till graviditeten | Foto: Skärmavbild från Instagram (@iconapop)

Och fansen verkar inte heller upprörda över beslutet att inte fortsätta med spelningarna.

"AAAAAHHHHH Grattis!"

"Omg grattis!"

"Grattis bästa Aino!"

Även vi på Nyheter24 önskar Aino Jawo stort grattis till gravidbeskedet, och all lycka till framöver!

